Hayat karartan görsel paylaşım

Fotoğrafı okulunda samimi olmadığı bir çocuğa göndermek zorunda bırakıldığını belirten McDermott, “Çocuk fotoğrafı önce okulumda daha sonra da çevre okullara yaydı” dedi. Şimdi 24 yaşında olan McDermott, o dönem daha yaşlı ve deneyimli oldukları için öğretmenlerinden şefkat beklediğini ancak onların da kendisine acımasız davrandığını söyledi. Ona bu eylemi zorla yaptıran kişiye ceza verilmezken, kendisinin okuldan uzaklaştırıldığını belirten McDermott, “O zamanlar intiharı bile düşündüm. 10 yıl önce yaşadığım bu zorbalık hâlâ canımı acıtıyor” dedi.