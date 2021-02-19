19.02.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ
Hayat karartan görsel paylaşım
İngiltere’de 2018’de ‘Love Island’ adlı bir TV şovunda ünlendikten sonra sosyal medya fenomeni olan Zara McDermott, ergenliğinde akran zorbalığı nedeniyle yaşadığı ‘bilişim terörü’nün bir kurbanı olduğunu açıkladı. McDermott, BBC’nin ‘Revenge Porn’ (İntikam Pornosu) adlı belgeseli için verdiği röportajda, 14 yaşındayken akranlarının zorlamasıyla banyodayken çıplak bir fotoğraf çektirdiğini söyledi.
Fotoğrafı okulunda samimi olmadığı bir çocuğa göndermek zorunda bırakıldığını belirten McDermott, “Çocuk fotoğrafı önce okulumda daha sonra da çevre okullara yaydı” dedi. Şimdi 24 yaşında olan McDermott, o dönem daha yaşlı ve deneyimli oldukları için öğretmenlerinden şefkat beklediğini ancak onların da kendisine acımasız davrandığını söyledi. Ona bu eylemi zorla yaptıran kişiye ceza verilmezken, kendisinin okuldan uzaklaştırıldığını belirten McDermott, “O zamanlar intiharı bile düşündüm. 10 yıl önce yaşadığım bu zorbalık hâlâ canımı acıtıyor” dedi.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk 'Regaip Kandili' idrak edildiDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın cemaate vaaz vererek katıldığı programla üç ayların habercisi olan Regaip Kandili Ayasofya Camii'nde ilk defa idrak edildi. Cemaatin maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.