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18.09.2020 - 07:00 | | İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag

Hem cani hem de ‘cin!’

Norveç’te 2011 yılında düzenlediği iki ayrı saldırıyla, aralarında Türk kızı Gizem Doğan’ın da bulunduğu 77 kişiyi katleden asrın canisi ırkçı Anders Behring Breivik’in, hapisten denetimli olarak salınması için başvuru da bulunduğu belirtildi.

Hem cani hem de ‘cin!’
İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag

Breivik adına başvuruda bulunan avukatı Öystein Storrvik, her hüküm giymiş mahkum gibi müvekillinin de 10 yıllık hapis yatma süresinin ardından, dosyasının yeniden incelenmesi hakkına sahip olduğunu söyledi. Avukat Storrvik ayrıca, Breivik’in aftan yararlanmak için de dava açmayı planladığını bildirdi. Avukat, müvekkilinin cezaevinde tecrit altında tutulması nedeniyle Norveç hükümetine karşı da “insan hakları ihlali” davası açmayı düşündüğünü açıkladı. Breivik, 2012 yılında 21 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Norveç tarihinin en acımasız katliamını gerçekleştiren ırkçı cani, 22 Temmuz 2011’de başkent Oslo’da bulunan hükümet binasının önünde bir ton patlayıcıyı patlattıktan sonra, Utöya Adası’nda İşçi Partisi’nin Gençlik Kolları yaz kampına giderek katliam yapmış ve 77 kişiyi katletmişti.

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