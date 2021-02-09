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09.02.2021 - 11:28 | | AA

Hindistan 17 Fransız Rafale jetini gelecek ay teslim alıyor

Hindistan'ın, 2016'da Fransa ile yapılan anlaşma kapsamında sipariş edilen 36 Rafale tipi savaş uçağından 17'sini mart ayında teslim alacağı bildirildi.

Hindistan 17 Fransız Rafale jetini gelecek ay teslim alıyor

Hint basınındaki haberlere göre, Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, Fransa ile yaklaşık 5 yıl önce varılan anlaşmada sipariş edilen Rafale savaş uçakları hakkında parlamentonun üst kanadı Eyaletler Konseyini (Rajya Sabha) bilgilendirdi.

Singh burada yaptığı konuşmada, şimdiye kadar 11 Rafale savaş uçağının ülkeye ulaştığını söyledi.

Mart ayında 17 savaş uçağını daha teslim alacaklarını belirten Singh, geri kalan savaş uçaklarının teslimatının Nisan 2022'ye kadar tamamlanacağını ifade etti.

ŞİMDİYE KADAR 11 UÇAK TESLİM ALINDI

Yeni Delhi yönetimi, 2016'da Fransız savunma üreticisi Dassault Aviation ile 9,2 milyar dolar değerinde toplam 36 Rafale tipi savaş uçağı satın alınması için anlaşma imzalamış ve 5 savaş uçağının sevkiyatı Temmuz 2020'de yapılmıştı.

Fransa daha sonra Rafale savaş uçaklarından, 3'ünü Kasım 2020'de, 3'ünü ocak ayında teslim etmişti.

RAFALE SAVAŞ UÇAKLARI TARTIŞMALARA KONU OLDU

Fransa ile Eylül 2016'da anlaşma yapıldığından bu yana söz konusu uçaklar Hindistan’da tartışma konusu olmayı sürdürdü.

Muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi (INC), kendi iktidarları döneminde daha düşük fiyata pazarlığı yapılan uçakların, Modi'nin 2014'te iktidara gelmesinin ardından 3 katı bedel ödenerek satın alındığını savunmuştu.

Modi hükümeti Fransız şirketle yapılan sözleşmedeki gizlilik hükmünü gerekçe göstererek uçaklar için ödenen bedeli açıklamayı reddetmişti.

Öte yandan, Fransız savunma şirketi Dassault tarafından üretilecek 36 savaş uçağının Hindistan'a 8,7 milyar dolara mal olduğu belirtiliyor.

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