MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Hindistan’da karantina 3 Mayıs’a kadar uzatıldı
ABONE OL
14.04.2020 - 11:50 | | AA

Hindistan’da karantina 3 Mayıs’a kadar uzatıldı

Hindistan’da corona virüs vaka sayısının 10 bini aşmasının ardından ülke genelinde uygulanan karantina 3 Mayıs’a kadar uzatıldı.

Hindistan’da karantina 3 Mayıs’a kadar uzatıldı

Çin’de ortaya çıkan ve Avrupa’dan ABD’ye kadar etkili olana korona virüs nedeniyle ülkeler karantina kararı almaya veya karantina sürelerini uzatmaya devam ediyor. Hindistan da ülke genelinde uygulanan karantinanın 3 Mayıs’a kadar uzatılması kararı aldı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ulusa sesleniş konuşmasında korona virüs salgınını önlemek için karantina süresinin uzatıldığını açıkladı. "Ülke krizin olmasını beklemedi" diyen Modi, vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hindistan'da bugüne dek 10 bin 541 korona virüs vakası görülürken 358 kişi de korona nedeniyle hayatını kaybetti.

 

Vicdansız babaAdana'da kocası tarafından darp edilen bir kadın, ikiz bebekleriyle birlikte sokağa atıldı. Polisten yardım isteyen kadın, "Beni sokağa atmasının hiçbir nedeni yok. Herkesin yanında bana hakaret ediyor" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

17 yaşındaki hırsızlık şüphelisine 'konuttan ayrılmama' cezası

17 yaşındaki hırsızlık şüphelisine 'konuttan ayrılmama' cezası

Çalışanlar dikkat! O ücret farkı ödenecek...

Çalışanlar dikkat! O ücret farkı ödenecek...

Muhabir, yoğun bakım ünitesine girdi! Kovid-19 hastalarını görüntüledi

Muhabir, yoğun bakım ünitesine girdi! Kovid-19 hastalarını görüntüledi

Avustralya’dan tatil için gelen kadının kedisi havalı silahla vuruldu!

Avustralya’dan tatil için gelen kadının kedisi havalı silahla vuruldu!

Sıradaki Haber