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15.04.2020 - 18:03 | | AA

Hollanda'da Covid-19 nedeniyle 54 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Hollanda'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında 54 Türk vatandaşı yaşamını yitirdi.

Hollanda'da Covid-19 nedeniyle 54 Türk vatandaşı hayatını kaybetti

Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki Türk vatandaşlarından 54'ünün Kovid-19'a yenik düştüğünü söyledi.

Hollanda'da 400 binden fazla Türk yaşıyor.

Diğer taraftan ülke genelinde Covid-19 vaka sayısı son 24 saatte 734 artarak 28 bin 153'e ulaştı. 189 kişinin de hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 134'e çıktı.

Hafta sonu gazete dağıtımıyla ilgili önemli açıklamalarMilliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı ve CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma yasağının olmasıyla birlikte gazetelerin dağıtımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
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