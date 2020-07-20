İngiliz askerlerden gizli operasyon

İngiliz cihatçıların ele geçirilmesi amacıyla gizlice başlatılan operasyonların, terör örgütü El-Kaide’nin 2011’de öldürülen lideri Usame bin Ladin’i bulmak için yürütülenlere benzediği, mağaralara ve gizli kamplara yönelik saldırılar düzenlendiği belirtildi. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre 10 Nisan’da başlatılan operasyonlarda, çöldeki hapishane kamplardan kaçarak askeri birliklerine geri dönen teröristlerin saklandığı mağara ve tünellere baskınlar gerçekleştirildiği, bu kişilerin saklandıkları yerlerden çıkarılması amacıyla ciddi saldırılar düzenlendiği kaydediliyor. Gazeteye bilgi veren savunma kaynakları, son üç ay içinde Kuzey Irak’ta DAEŞ’e karşı en az 10 ayrı büyük operasyon düzenlendiğini, benzer baskınların Suriye’de de yürütüldüğünü doğruladı. İngiliz Özel Kuvvetleri’nin, bu operasyonlarda keskin nişancılar, top bataryalarının yanı sıra Typhoon jetleri ve insansız hava araçlarından da yararlandığı kaydediliyor.