İngiliz bakan ‘heyecan’ yapmış!

İngiltere, Türkiye’den büyük bir alım gerçekleştirmiş ancak sevkiyatın gerçekleşmemesi, ülkede büyük tepkiye neden olmuştu. Ancak İngiliz hükümetinin, Türkiye’den 84 ton koruyucu ekipman geleceğiyle ilgili duyuruyu, sevkiyat garanti altına alınmadan yaptığı ortaya çıktı. “The Times” gazetesinin haberine göre, bir hükümet kaynağı, açıklamayı yapan İngiltere İskan Bakanı Robert Jenrick’in iyi bir haber vermek isterken erken davrandığını söyledi. Aynı kaynak, ürünler yola çıkmadan önce duyuru yapmalarının hata olduğunu da kabul etti.

Gazeteye konuşan Türk kaynakları ise, açıklama 18 Nisan Cumartesi yapılmasına rağmen resmi talebin ancak 19 Nisan Pazar günü alındığını belirtti. Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın da gecikmenin sorumlusunun Türkiye olmadığını belirterek, “Evrak, izin, gümrük gibi bizim yapmamız gereken ne varsa yapıldı. Mesele, İngiltere hükümeti ile Türkiye’deki özel bir şirket arasında” dedi.

Tepkiye neden oldu

Yaklaşık 100 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği İngiltere’de, kişisel koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle hükümetin üzerindeki baskı giderek artıyor. Bakan Jenrick, 18 Nisan’da koruyucu ekipman sıkıntısıyla ilgili soru üzerine, “Yarın Türkiye’den yaklaşık 84 tonluk büyük bir kişisel koruyucu ekipman sevkiyatı bekliyoruz. Bunun içinde 400 bin önlük de olacak” diye konuşmuştu. Ancak, ürünlerin pazar günü gelmemesi hükümete karşı tepkiye neden olmuştu.

Öte yandan Telegraph’ın haberinde, İngiltere’de salgınla mücadelede kişisel koruyucu ekipman eksikliği yaşanmasına rağmen İngiliz firmalarının depolarından Almanya, İspanya ve İtalya’ya bu ürünlerden milyonlarca gönderildiği iddia edildi. Habere göre, İngiliz firmaları, yardım tekliflerinin hükümet tarafından defalarca gözardı edilmesi nedeniyle ellerindeki ürünleri diğer ülkelere satmak zorunda kaldı.