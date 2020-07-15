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HaberlerDünya Haberleri İngiliz ve Alman turistler, turizm merkezinde barların kapatılmasına yol açtı
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15.07.2020 - 16:47 |

İngiliz ve Alman turistler, turizm merkezinde barların kapatılmasına yol açtı

Ekonomisini canlandırmak için turistleri ülkeye çekmek isteyen İspanya, popüler tatil kenti Magaluf’ta yaşananların ardından kentteki barları kapatma kararı aldı.

İngiliz ve Alman turistler, turizm merkezinde barların kapatılmasına yol açtı

Mallorca adasında yer alan Magaluf kentinde İngiliz ve Alman turistlerin sarhoş bir şekilde dans edip şarkı söylediği, arabaların üstünde zıpladığı videolar sosyal medyada önceki günlerde tartışma yaratmıştı.

Öte yandan Pazartesi günü sokağa çıkma kısıtlamalarının başladığı İspanya’nın Katalonya bölgesinde vaka sayılarında büyük artış yaşanıyor.

Sağlık Bakanlığı sadece Katalonya’da son 24 saatte 938 vaka tespit edildiğini açıkladı. Açıklanan veriler genellikle üç gün geriden geliyor.

Kaynak: BBC Türkçe

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