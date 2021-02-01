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01.02.2021 - 22:47 | | DHA

İngiltere, darbe sonrası Myanmar büyükelçisini çağırdı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Myanma'rda yapılan darbenin ardından Myanmar büyükelçisini çağırdı. Söz konusu darbeye dünyadan çok sayıda tepki gelmişti.

İngiltere, darbe sonrası Myanmar büyükelçisini çağırdı

 

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'da yapılan darbenin ardından Myanmar büyükelçisini çağırdı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bugün Myanmar Büyükelçisi Kyaw Zwar Minn, Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi'ne çağrıldı.

Asya Bakanı Nigel Adams, askeri darbeyi ve Aung San Suu Kyi de dahil olmak üzere sivillerin hukuka aykırı olarak gözaltına alınmasını kınadı.

Bakan Adams, tüm gözaltına alınanların güvenliğine dair güvence istedi ve derhal serbest bırakılmalarını talep etti denildi. 

BM GENEL SEKRETERİ VE ABD'DEN TEPKİ 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Myanmar'da ordunun yönetimi ele geçirtmesinin ardından yaşadığı endişeyi dile getirdi. 

Guterres orduyu halkın iradesine saygı göstermeye çağırdı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Myanmar ordusunun eylemlerini tersine çevirmesini söyledi. 

Blinken, "Myanmar ordusunu, tüm hükümet yetkililerini ve sivil toplum liderlerini serbest bırakmaya ve 8 Kasım'da gerçekleşen demokratik seçimlerdeki halk iradesine saygı göstermeye çağırıyoruz" dedi.

Ailesi haber alamadı, evde yüzü kan içinde bulunduAntalya'da il dışında yaşayan ailesinin D.B.S. adlı genç kızdan uzun süre haber alamaması üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Genç kızın evine giden ekipler, kapıyı kırarak içeri girdiğinde D.B.S.'yi yüzü kanlar içinde buldu.
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