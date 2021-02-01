İngiltere, darbe sonrası Myanmar büyükelçisini çağırdı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'da yapılan darbenin ardından Myanmar büyükelçisini çağırdı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bugün Myanmar Büyükelçisi Kyaw Zwar Minn, Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi'ne çağrıldı.

Asya Bakanı Nigel Adams, askeri darbeyi ve Aung San Suu Kyi de dahil olmak üzere sivillerin hukuka aykırı olarak gözaltına alınmasını kınadı.

Bakan Adams, tüm gözaltına alınanların güvenliğine dair güvence istedi ve derhal serbest bırakılmalarını talep etti denildi.

BM GENEL SEKRETERİ VE ABD'DEN TEPKİ

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Myanmar'da ordunun yönetimi ele geçirtmesinin ardından yaşadığı endişeyi dile getirdi.

Guterres orduyu halkın iradesine saygı göstermeye çağırdı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Myanmar ordusunun eylemlerini tersine çevirmesini söyledi.

Blinken, "Myanmar ordusunu, tüm hükümet yetkililerini ve sivil toplum liderlerini serbest bırakmaya ve 8 Kasım'da gerçekleşen demokratik seçimlerdeki halk iradesine saygı göstermeye çağırıyoruz" dedi.