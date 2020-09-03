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03.09.2020 - 21:48 | | AA

İngiltere'de son 3 ayın en yüksek günlük vaka sayısı açıklandı

İngiltere'de son 24 saatte 1735 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesiyle son 3 ayda görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

İngiltere'de son 3 ayın en yüksek günlük vaka sayısı açıklandı

 

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 13 artarak 41 bin 527'ye ulaştı.

Son 24 saatte 1735 yeni vaka tespit edildi. Bu, 1805 vakanın saptandığı 4 Haziran'dan bu yana görülen en yüksek günlük rakam oldu. Toplam vaka sayısı ise 340 bin 411'e yükseldi.

Günlük ölü sayılarının ilanında değişikliğe gidilmişti

Ülkede, günlük ölü sayılarının Kovid-19 testi pozitif çıkan tüm hastalar üzerinden hesap edildiği, test tarihi ile ölüm tarihi arasında geçen sürenin hesaba katılmadığı, bu nedenle günlük ölü sayılarının çarpıtılabileceğine yönelik iddialar ortaya atılmıştı.

Sağlık Bakanlığı bu iddialar üzerine, değişikliğe giderek, Kovid-19 testi pozitif çıkan ve testten sonraki 28 gün içinde ölenlerin sayısının duyurulacağı açıklanmıştı.

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