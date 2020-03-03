İngiltere’nin ‘Atakan’ı

İngiltere’de 13 yaşındaki Callum Manning, kitaplar hakkında yorumlar yazdığı “Cal’s Book Account” adlı Instagram hesabını açtığında alay konusu oldu . Arkadaşlarının kitap tutkusuyla dalga geçtiği Callum’un ablası Ellis Landreth ise olayı Twitter’da anlatıp, üzüntüsünü paylaştı. Bunun üzerine Twitter’da Callum’a aralarında yazar, yayıncı ve kitapçıların olduğu binlerce kişi destek verdi. Callum birkaç haftada Instagram’da 242 bin takipçiye ulaştı.

Takipçi akını

Manning ailesi, “Callum, ‘Suç ve Ceza’ gibi ağır romanları seviyor” dedi. 1 günde 85 bin takipçisi olduğunu görünce şaşıran Callum ise “Arkadaşlarım benimle dalga geçtiğinde çok üzüldüm ve ilk defa herkesin içinde ağladım. Bana cesaret verenlere teşekkür ederim” diye konuştu. Türkiye’de ‘Küçük filozof’ lakabıyla sosyal medya fenomeni olan 10 yaşındaki Atakan Kayalar ise 5 ayda 250 kitap okumasıyla gündeme gelmişti.