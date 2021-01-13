Instagram cezası tartışma yarattı

Kaat Bollen, bu karar üzerine artık psikolog unvanını kullanmayacağını açıkladı. Belçikalı kadın psikoloğa hem Flaman Fırsat Eşitliği Bakanlığı hem de ülkedeki kadınlar destek verdi. Ülkenin tanınmış ilişki terapistlerinden biri olan 35 yaşındaki Bollen, Instagram’da seksi fotoğraflarını paylaşınca mesleğin onurunu zedelediği gerekçesiyle psikologlar komitesine şikâyet edilmişti. Komitenin kınama kararını eleştiren Bollen, “Kendim olamayacaksam psikolog olmamayı tercih ederim. Benim yerimde bir erkek psikolog olsaydı onu kınamazlardı. Kınama cezası, ifade özgürlüğümü kısıtlamak anlamına geliyor. Gerekirse mahkemeye giderim” dedi.