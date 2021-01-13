MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Instagram cezası tartışma yarattı
ABONE OL
13.01.2021 - 07:00 |

Instagram cezası tartışma yarattı

Belçika’da Psikologlar Komitesi Disiplin Kurulu’nun, Instagram’da “seksi fotoğraflar paylaştığı ve kadın dostu porno film yönettiği gerekçesiyle” psikolog Kaat Bollen’e verdiği uyarı cezası, “cinsiyet eşitliği” tartışması başlattı.

Instagram cezası tartışma yarattı

Kaat Bollen, bu karar üzerine artık psikolog unvanını kullanmayacağını açıkladı. Belçikalı kadın psikoloğa hem Flaman Fırsat Eşitliği Bakanlığı hem de ülkedeki kadınlar destek verdi. Ülkenin tanınmış ilişki terapistlerinden biri olan 35 yaşındaki Bollen, Instagram’da seksi fotoğraflarını paylaşınca mesleğin onurunu zedelediği gerekçesiyle psikologlar komitesine şikâyet edilmişti. Komitenin kınama kararını eleştiren Bollen, “Kendim olamayacaksam psikolog olmamayı tercih ederim. Benim yerimde bir erkek psikolog olsaydı onu kınamazlardı. Kınama cezası, ifade özgürlüğümü kısıtlamak anlamına geliyor. Gerekirse mahkemeye giderim” dedi.

Ümitcan Uygun'dan sonra o isim de gözaltındaUyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerde Ümitcan Uygun'un yanında bulunan Fadime Büşra G, İzmir'de polis ekiplerince gözaltına alınarak Ankara'ya getirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi: Son dakika hava durumu

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji tarih verdi: Son dakika hava durumu

Emekli ve çalışanları ilgilendiriyor! En düşük 3550 lira oldu...

Emekli ve çalışanları ilgilendiriyor! En düşük 3550 lira oldu...

Hangi koronavirüs aşısı ne kadar etkili?

Hangi koronavirüs aşısı ne kadar etkili?

Son dakika! Adnan Oktar 9 bin 803 yıl ceza aldı ama... İşte çıkacağı tarih!

Son dakika! Adnan Oktar 9 bin 803 yıl ceza aldı ama... İşte çıkacağı tarih!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet