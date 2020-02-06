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06.02.2020 - 12:05 | | İHA

Irak'ın Necef kentindeki saldırıda bilanço artıyor: 13 ölü

Irak'ın Necef kentinde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda ölenlerin sayısı 13'e, yaralananların sayısı ise 127'ye yükseldi. Kenti ziyaret eden İçişleri Bakanı el-Yaseri, protestocular tarafından tepkiyle karşılandı.

Irak'ın Necef kentindeki saldırıda bilanço artıyor: 13 ölü

Irak'ın güneyindeki Necef kentinde dün akşam saatlerinde hükümet karşıtı protestocuların toplandığı Sadreyin Meydanı'na giren Sadr Grubu lideri Mutkeda Sadr'a bağlı Mavi Şapkalılar grubunun protestoculara ateş açması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 13'e, yaralı sayısının ise 127'ye yükseldiği açıklandı. Kentte yaşanan olaylarda Polis Müdürü Faik el-Fetlavi'nin de yaralandığı belirtildi. Sadr yanlısı Mavi Şapkalılar grubu ve protestocular arasındaki şiddet olaylarında kolu kırılan el-Fetlavi'nin hastaneye kaldırıldığı ve durumunun iyi olduğu açıklandı.

İÇİŞLERİ BAKANI PROTESTO EDİLDİ

Kanlı gecenin ardından sabahın erken saatlerinde Necef'e giden Irak İçişleri Bakanı Yasin el-Yaseri'ye hükümet karşıtı protestocular tepki gösterdi. Kentte dün gece yaşanan olayları inceleyen el-Yaseri valilik binasında yaptığı açıklamada, protestocuların korunması için gereken güvenlik önlemlerinin alınmasını istedi.

MİLLİ KARATECİ HAYATINI KAYBETTİ

Necef'te dün akşam yaşanan olaylarda ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Irak'ın milli karatecisi Halil İbrahim Halil'in hayatını kaybettiği açıklandı.
Kentte yaşanan olayda çadırları ateşe verilen protestocular eylemlerini sürdürürken, Sadreyin Meydanı'nda Mavi Şapkalılar grubuna mensup çok sayıda kişinin bulunduğu belirtildi. Görgü tanıkları, söz konusu gruba mensup çok sayıda kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

MAVİ ŞAPKALILAR KİMDİR?

Mavi Şapkalılar, Irak'ta Ekim 2019'da başlayan hükümet karşıtı protesto gösterilerini korumak için Şii lider Mukteda Sadr tarafından kuruldu. Ancak ABD'nin Irak'taki varlığına karşı protestosuna, hükümet karşıtı protestoculardan destek alamayan Sadr, Muhammed Allavi'nin hükümeti kurmakla görevlendirilmesi sonrası Mavi Şapkalılar grubunu okullar, yollar ve resmi dairelerin açılması için güvenlik güçleriyle işbirliği yapmaya çağırdı.

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