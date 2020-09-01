Irkçılıkla mücadele ve adalet çağrısı

Müzik sektörünün en iyilerinin belirlendiği 2020 MTV Video Müzik Ödülleri, bu yıl yeni tip koronavirüs salgını gölgesinde gerçekleştirildi. Geceye ödüller ve yıldızlar kadar asıl adı Abel Makkonen Tesfaye olan The Weeknd’in çağrısı damga vurdu. “Blinding Lights” şarkısının klibi ile müzik videosu ve yılın “En iyi R&B parçası” ödüllerini alan The Weeknd konuşmasında ABD’de polis tarafından vurulan iki siyah vatandaşı hatırlatarak, ödülü kutlamanın mümkün olmadığını söyledi:

“Şu an kutlama yapmak ve bu anın tadını çıkarmak benim için çok zor. Tek bir şey söyleyeceğim; Jacop Blake için adalet, Breonna Taylor için adalet.”

Wisconsin Eyaleti’nin Kenosha kentinde geçen haftalarda yaşanan olayda, Jacob Blake adlı siyah ve silahsız yurttaş, üç çocuğunun da içerisinde bulunduğu aracına girmek istediği sırada polis tarafından sırtından defalarca vuruldu. Blake, felç kaldı. Kentucky eyaletindeki Louisville kentinde yaşayan Breonna Taylor da, mart ayında polis tarafından evine yapılan izinsiz baskın sırasında yatağında başından vurularak hayatını kaybetti. Olaya karışan üç polisten yalnızca biri işten kovuldu ve hiçbiri hakkında yasal işlem başlatılmadı.

Başka bir halı

Oyuncu ve şarkıcı Keke Palmer’in ev sahipliğinde New York’ta düzenlenen 2020 MTV Video Müzik Ödülleri gecesinde sahne performansları ve ödüllerden önce kırmızı halı seremonisi yapıldı. Ancak bu her zamankinden farklıydı. Ünlülerin yeşil fon önünde daha önceden çekilen fotoğrafları MTV Video Müzik Ödülleri görseliyle birlikte servis edildi. Törene katılan ünlü isimler, dikkat çekici kıyafetleriyle poz verdi.

Maske maske maske

Ariana Grande ile “Rain on Me” parçasına yaptığı düet Lady Gaga’ya “Yılın şarkısı”, “En iyi sinematografi” ve “En iyi düet” dallarında 3 ödül getirdi. Toplam 5 ödülle geceyi tamamlayan Gaga, ödüllerini almak için sahneye her çıktığında farklı bir maske kullandı. Müzik performansı sergilerken kostümleriyle birlikte maskelerini de değiştiren Gaga “Maske takın, bu bir saygı göstergesidir” dedi. “En iyi grup” BTS, “En iyi çıkış yapan sanatçı” Doja Cat olurken, BTS “On” parçasıyla da en iyi pop müzik klibi ödülünü de aldı. Hip hop dalında ödülü “Savage” şarkısıyla Megan Thee Stallion, Latin dalında ise “Que Pena” ile Maluma ödülü alan isimler oldu. En iyi rock müzik klibi ödülü, Coldplay grubunun “Orphans” adlı parçasına gitti. Seyircisiz düzenlenen tören Black Eyed Peas grubunun şarkısıyla tamamlandı.