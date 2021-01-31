'İş için geldik' dediler, kayak yaparken yakalandılar!

Ülkenin en popüler kayak merkezlerinden Tirol şehrindeki St. Anthon kasabasına cuma günü baskın düzenleyen polis, 96 turistin koronavirüs tecrit kurallarını ihlal ederek tatil yaptığını tespit etti.

Avusturya 26 Aralık 2020'de üçüncü kez ülke genelinde pandemiye karşı önlem olarak tecrit uygulamasına geçti. Kurallar gereği hizmeti elzem görünmeyen iş yerleri, müzeler ve okullar kapatılırken, ülkeye dışarıdan girişler de sıkı kurallara tabi tutuluyor.

Avusturya'ya gelen herkes belirli bir süre karantinaya girmek zorunda. Ayrıca turistlerin herhangi bir kayak merkezinde ya da tatil tesisinde konaklaması yasak. Yalnızca iş seyahati nedeniyle ülkede bulunan kişilerin otellerde konaklamasına izin veriliyor.

Polisin açıklamasında önlemleri ihlal eden kayakçıların, bölgeye iş amaçlı gelmiş gibi giriş yaptığı belirtildi.

Turistlere hukuki işlem yapılmasına karar verilirse PCR testi ve zorunlu karantinanın yanı sıra, kişi başına 2 bin 180 euro (yaklaşık 19,5 bin TL) para cezası da uygulanabilir.

Açıklamada turistlerin Avrupa'nın dört bir köşesinden, "İngiltere, Danimarka, İsveç, Romanya, Almanya, Avustralya, İrlanda ve Polonya"dan geldiği belirtildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre iş için bölgeye geldiğini iddia eden turistlerin yalnızca kayak yapmadığı, aynı zamanda toplu şekilde etkinlikler ve partiler düzenledikleri de bildirildi.

Polis "yasal uygulamaların bu şekilde ihlal edilmesinin kabul edilemez" olduğunu belirterek kontrol ve tedbirleri artıracaklarını, kuralları ihlal edenlerin "yasalar gereği ağır şekilde cezalandırılacağını" açıkladı.

Koronavirüs tecrit kurallarını ihlalin yanı sıra turistlerin göçmenlik ve ikametgah bilgileriyle ilgili kuralları da çiğnemekten suçlu bulunabileceği ifade edildi.

Kaynak: Independent Türkçe