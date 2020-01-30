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30.01.2020 - 05:51 | | AA

İsrailliler sözde planının barış getireceğine inanmıyor

İsrail'de yapılan bir anket, ülkedeki halkın büyük çoğunluğunun da ABD'nin sözde barış planının, Orta Doğu'ya barış getirmeyeceğini ve başarısız olacağını düşündüğünü ortaya koydu.

İsrailliler sözde planının barış getireceğine inanmıyor

 

İngiltere merkezli Kantar şirketinin internet üzerinden yaptığı anketin sonuçları İsrail Kamu Yayın Kuruluşunda (Makan) yayınlandı.

Ankete göre, İsraillilerin yüzde 61'i planın barış getirmeyeceğini belirtirken, sadece yüzde 10'luk kesim barışı tesis edeceği görüşünü savundu. Geri kalanlar ise görüş beyan etmedi.

Ankette Batı Şeria'daki yerleşim birimleri ile Ürdün Vadisi'nin ilhakı konusunda ise katılımcıların yüzde 43'ü olumlu yanıt verirken, yüzde 28'i 2 Mart'ta gerçekleştirilecek seçim öncesi bu yönde adım atılmasına karşı çıktı.

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