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07.05.2020 - 00:12 | | AA

İtalya'da cezaevinden çıkarılan mafya mensupları endişe yaratıyor

İtalya'da hükümet corona virüs (covid-19) salgını nedeniyle sağlık durumu kritik ya da ileri yaşta olan mafya mensupları ve uyuşturucu kaçakçılarının cezaevinden ev hapsine alınmasını sağlayan kararnameyi gözden geçirme kararı aldı.

İtalya'da cezaevinden çıkarılan mafya mensupları endişe yaratıyor

 

Yüksek tirajlı gazetelerden La Repubblica'nın haberine göre, mart ortasında salgının yol açtığı riskler nedeniyle hapishanelerden çıkarılan 376 mafya mensubu ve uyuşturucu kaçakçısının ev hapsinde tutulması, ülkede tartışma konusu oldu.

İtalya Adalet Bakanı Alfonso Bonafede, Temsilciler Meclisi'ndeki açıklamasında, mafyayla mücadelede kararlılık vurgusu yaparken, hükümetin, sağlık durumları kötüleşen mafya liderlerinin cezaevinden çıkarılmasını düzenleyen kararnamede değişiklik üzerinde çalıştığını söyledi.

Bonafede, kararnamede yapılacak değişikliğin, yargıçlara Kovid-19 acil durumunda ev hapsine alınan mafya üyelerinin durumunu yeniden değerlendirmelerine imkan vereceğini kaydetti.

Yakın dönemde ev hapsine alınan mafya mensupları arasında, Sicilya'da hakim mafya örgütü "Cosa Nostra"nın eski liderlerinden 85 yaşındaki Franco Cataldo da var. Cataldo, 1996'da örgüt içinde muhbir olduğu anlaşılan Santino Di Matteo’nun kaçırılıp, esir tutulması ve daha sonra boğularak öldürülmesinden suçlu bulunmuştu.

Sicilya'da 1992 yılında mafyanın düzenlediği bombalı suikastte hayatını kaybeden, mafya ile mücadele yargıçlarından Giovanni Falcone'nin kardeşi Maria Falcone ise, gazeteye verdiği demeçte, mafya üyelerinin cezaevinden çıkarılmasına itiraz ederek, "Cezanın kesinliği tartışmaya açılmamalı. Onlar hapishanede izolasyon altında tutulmalılar." ifadesini kullandı.

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