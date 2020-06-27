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27.06.2020 - 14:47 |

İtalya'da uçak yolculuklarında baş üstü dolaplara el bagajı yasağı geldi

Normalleşmenin başladığı ülkede, yolcuların yalnızca önlerindeki koltuğun altına sığacak büyüklükte bir el çantası taşımasına izin verilecek.

İtalya'da uçak yolculuklarında baş üstü dolaplara el bagajı yasağı geldi

İtalya'da Sivil Havacılık Kurumu, koronavirüs salgınının yayılmasına yol açabileceği gerekçesiyle uçaklara el bagajı alınmasını yasakladı.

Ulusal Sivil Havacılık Kurumu (ENAC) tarafından belirlenen yeni kurallar gereği İtalya’ya gelen, İtalya’dan kalkan ve ülke içinde sefer yapan uçaklarda baş üstü dolaplarına bagaj kabul edilmeyecek.

Yolcuların yalnızca önlerindeki koltuğun altına sığacak büyüklükte bir el çantası taşımasına izin verilecek.

El bagajı ölçüsündeki bavullar ise ek ücret ödenmeden check-in bagajı olarak teslim edilebilecek.

Bu kararın, yolcuların bagajlarını baş üstü dolaplarına yerleştirip çıkarırken birbirleriyle yakın temasa geçmesini önlemek için alındığı belirtiliyor.

Ayrıca uçak yolcuları, ateşleri 37.5 derecenin üzerindeyse uçağa alınmayacak. Yolcuların, yolculuk öncesinde Covid-19 hastası kişilerle yakın temasa geçmediklerini yazılı olarak teyit etmeleri gerekecek.

Uçak yolculuğundan sonraki 8 gün içinde Covid-19 belirtileri gösteren yolcular, bu durumu havayolu şirketine ve sağlık kurumlarına bildirmekle de yükümlü olacak.

Kaynak: BBC Türkçe

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