MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Japonya’daki intihar ormanında intihar vakası!
ABONE OL
13.06.2020 - 13:00 | | DHA

Japonya’daki intihar ormanında intihar vakası!

Korku filmine konu olmuş hikayesiyle Japonya'nın intihar ormanı olarak bilinen Aokigahara'da gezintiye çıkan Türk vatandaşları, ağaca asılmış bir cansız bedenle karşılaştı. Cesedin 20 günlük erkek bir cesede ait olduğu ifade edildi.

Japonya’daki intihar ormanında intihar vakası!

Japonya’da Fuji Dağı’nın kuzeybatısında yer alan ve intihar ormanı olarak bilinen Aokigahara Ormanı’nı ziyaret eden Türk vatandaşları, bir kişinin ağaca asılmış bedeniyle karşılaştı. Bahsi geçen cesedin bir erkeğe ait olduğu ve 20 gündür ormanda bulunduğu ifade edildi. Türk vatandaşlarının ihbarını değerlendiren Japon güvenlik güçleri, cesedi ağaçtan alındığı ifade edildi. Japonya'da her yıl yüzlerce kişi intihar etmek için 'İntihar Ormanı' olarak bilinen Aokigahara'ya gidiyor.

HER YIL YÜZLERCE KİŞİ İNTİHAR EDİYOR

Ormanlar insanların rahatlatıcı aktiviteler, temiz hava almak için tercih ettiği yerler olsa da, Japonya'da Fuji Dağı'nın eteğindeki Aokigahara Ormanı, intihar amaçlı kullanılıyor. Her yıl burada yüzlerce kişinin intihar etmesinden dolayı adına 'intihar ormanı' deniliyor. Kyochi Watanabe isimli müzisyen de ormanda John Lennon'un Imagine (Hayal et) şarkısını çalarak insanları intihardan vazgeçirmeyi umduğunu söylüyor.

 

Kadın kuaföründe yılan paniğiVAN'ın İpekyolu ilçesinde, kuaföre giren yılan, paniğe yol açtı. Yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak, doğaya bırakıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Japonya’daki intihar ormanında intihar vakası!

Japonya’daki intihar ormanında intihar vakası!

Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Değişti, 70 puan sınırı geldi...

Yüz binlerce kişiyi kapsıyor! Değişti, 70 puan sınırı geldi...

Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

Türkiye'nin en uzunu! Hazırlıklar tamam...

Kamyonet yamaçtan uçtu: 1 ölü

Kamyonet yamaçtan uçtu: 1 ölü

Sıradaki Haber