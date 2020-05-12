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12.05.2020 - 17:54 | | AA

Japonya'ya giriş yasağının kapsamı 100 ülkeye ulaştı

Japonya'da, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına karşı 13 ülkenin daha yasak kapsamına alındığı ve yolcu kabul edilmeyecek ülke sayısının 100'e ulaştığı bildirildi.

Japonya'ya giriş yasağının kapsamı 100 ülkeye ulaştı

Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, düzenlediği basın toplantısında, Japonya'ya giriş yasağı uygulanacak ülkeler listesinin genişletildiğini açıkladı.

Bakan Motegi, "Salgının hız kazandığı bölgeler zamanla değişiyor." diyerek Covid-19 önlemleri kapsamında giriş yasağı uygulanacak 13 ülkeyle listedeki sayının 100'e ulaştığını belirtti.

Buna göre, Meksika, Kolombiya, Uruguay, Honduras, Bahamalar, Kabo Verde Cumhuriyeti, Gabon, Gine Bissau, Sao Tome ve Principe, Ekvator Ginesi, Maldivler, Azerbaycan ve Kazakistan olmak üzere 13 ülkeye son iki haftada seyahat geçmişi bulunan yolcular Japonya'ya kabul edilmeyecek.

Ülkede, mart ayından beri Çin, Güney Kore, ABD, Rusya, Avrupa'nın birçok ülkesinden gelen yolculara giriş yasağı uygulanıyor.

TOKYO'DA VAKA SAYISI 5 BİN SINIRINDA
Japonya'da son 24 saatte Covid-19 vaka sayısı 79 artarak 16 bin 759'a, ölü sayısı 21 artışla 691'e yükseldi. Vakaların 4 bin 987'si Tokyo'da görüldü.

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine “Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu genelgeİçişleri Bakanlığı, 15 ilde 15 Mayıs 24.00'ten 19 Mayıs 24.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin valiliklere genelge gönderdi.
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