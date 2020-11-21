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21.11.2020 - 13:08 | | AA

Kabil'de roketli saldırılar! Biri İran büyükelçiliğine düştü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Cumartesi sabahı saldırılarda sekiz kişi yaşamını yitirdi, 23 roketten biri İran Büyükelçiliği'ne isabet etti.

Kabil'de roketli saldırılar! Biri İran büyükelçiliğine düştü

Afganistan'da başkent Kabil, Cumartesi sabahına patlama sesleriyle uyandı.

Kent merkezindeki farklı bölgeleri hedef alan roket saldırılarında sekiz kişi hayatını kaybetti, onlarca yaralı var.

Afganistan İçişleri Bakanlığı saldırılarda 23 roketin kullanıldığını açıkladı.

Kabil'e atılan 23 roketten biri İran'ın Kabil Büyükelçiliği'ne isabet etti. Bahçeye düşen roket elçilik binasında hasara yol açtı.

Saldırıları henüz üstlenen olmazken, Taliban yaptığı açıklamada sorumluluğu reddetti.

Kabil'de 24 Ekim'de bir eğitim merkezine, 2 Kasım'da Kabil Üniversitesi'ne düzenlenen bombalı ve silahlı saldırılarda 50'da fazla kişi hayatını kaybetmişti. Söz konusu saldırıların sorumluluğunu terör örgütü DEAŞ bağlantılı gruplar üstlenmişti.

Saldırılar, Afgan hükümeti ile Taliban temsilcileri arasında ABD ara buluculuğunda Katar'ın başkenti Doha'da yürütülen barış müzakerelerinin yürütüldüğü bir dönemde denk geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bugün Katar'a yapacağı ziyarette taraflara şiddetin azaltılmasına yönelik önlemler alınması yönünde telkinde bulunması bekleniyor.

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