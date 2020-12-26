Kâhin Baba Vanga’dan 2021 yılı kehanetleri!

1996’da 85 yaşındayken ölen ve görme yetisini çocukken kaybetmiş olan Baba Vanga’ya göre, koronavirüsün hayatı kâbusa çevirdiği 2020 yılını arayabiliriz, çünkü 2021’de de büyük sıkıntılar yaşanacak. Baba Vanga, 2021 yılında “üç dev”den oluşan güçlü bir ejderhanın insanlığı ele geçirmesiyle Dünya’nın birçok felaketlere sahne olacağını söylemiş!



Ejderha iddiası



Çin kültüründe ejderhanın bulunması nedeniyle Vanga’nın kastettiği ejderhanın Çin olduğuna yönelik iddialar ortaya atıldı. İyi bir kehanet ise kansere tam bir çare bulunacak olmasıyla ilgili. Baba Vanga’nın “2021’de kanserin demir zincirlerle bağlanacağı gün gelecek” ifadesi, yeni yılda bu hastalığa kesin tedavi bulunacağı şeklinde yorumlandı. Kâhin ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın 2021’de sağır olacağını ve ölümcül hastalığa yakalanacağı; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ise bir suikast girişiminden kurtulacağı kehanetinde bulunmuş. Kehanetleri Dünya’nın sonunun geleceğine inandığı 5079 yılına kadar devam eden Baba Vanga, ABD’de 11 Eylül 2001’de gerçekleşen saldırıları ve Prenses Diana’nın ölümünü önceden bilmişti.



