29.06.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ
Karantinada dev maket yaptı
İngiltere’de maket tasarımcısı Steve Hanlon 12 hafta boyunca çalışarak Bath kentindeki tarihi yapı “Royal Crescent” binasının minyatür maketini yaptı.
Hanlon, 10 metre uzunluğundaki maketin önce slikon kalıbını aldığını sonra da bütün ayrıntıları ve eskitme görünümünü el işçiliğiyle yaptığını söyledi.
Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Kazada yaralanan anne Gülizar Ekici (29), ambulanstan inerken görevlilere, çocukları Şevval ile Mevlüt'ün durumlarını merak ederek, "Çocuklarıma ne oldu?" diye ağladı.