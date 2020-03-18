MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Kırgızistan'da ilk corona virüsü vakası tespit edildi
ABONE OL
18.03.2020 - 08:56 | | AA

Kırgızistan'da ilk corona virüsü vakası tespit edildi

Kırgızistan'da ilk kez yeni tip corona virüsü vakası tespit edildiği bildirildi.

Kırgızistan'da ilk corona virüsü vakası tespit edildi

Kırgızistan Sağlık Bakanı Kosmosbek Çolponbayev, başbakanlık binasında düzenlediği basın toplantısında, Umre'den 12 Mart'ta dönen ve evlerinde karantinada tutulan 3 kişinin yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

Yeni tip corona virüsü tespiti yapılan hastaların yaşadığı Celalabad bölgesine bağlı Suzak ilçesine giriş çıkışlar yasaklandı.

    Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili üst üste flaş açıklamalar!İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı corona virüs tedbirleri kapsamında Fransa'dan gelen iki yolcununkarantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medyada tepkilere neden olan görüntüler hakkında açıklamalarda bulundu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    EBA giriş, hesap oluşturma işlemi nasıl yapılır? Uzaktan ve online eğitim EBA üzerinden mi verilecek?

    EBA giriş, hesap oluşturma işlemi nasıl yapılır? Uzaktan ve online eğitim EBA üzerinden mi verilecek?

    SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

    SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

    Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

    Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

    Dünyada dev şirketler teker teker kilit vuruyor!

    Dünyada dev şirketler teker teker kilit vuruyor!

    Sıradaki Haber