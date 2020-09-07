Komorlar Hakkında Bilgiler; Komorlar Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Komorlar bir İslam ülkesidir. Fransız sömürgesinden 1975 yılında kurtularak, bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. 2002 yılına kadar yeşil zemin üstüne hilal ve dört yıldızlı bir bayrak kullanıyorlardı. Bu tarihten sonra yeşil üçgen zemin üstüne hilal ve 4 dört yıldıza ek olarak, yatay şeritler halinde sarı, beyaz, kırmızı ve mavi renkleri de bayraklarında kullanmışlar. Moroni, Mutsamudu, Fomboni, Ouani ve Domoni ülkenin en bilinen şehirleridir.



Komorlar Nerededir?



Komorlar, Afrika kıtasının güneydoğusunda Mozambik açıklarında bulunuyor. Afrika kıtası ile Madagaskar adası arasında Komodor Takımadalarından oluşuyor. Ülkenin çoğunluğu Büyük Komor, Anjuan ve Moheli Adalarında toplanmıştır. Bu adaların haricinde küçüklü büyüklü birçok ada, ülke sınırları içindedir. Hatta ülkenin güneydoğu açıklarında bulunan Mayotte Adası, ülke sınırlarında gösterilmesine rağmen, Fransa’nın yönetimi altındadır.



Komorlar sahip olduğu 2.034 km²’lik yüz ölçümü ile dünyanın en küçük ülkelerinden biridir. Toplamda 340 km'lik bir kıyı şeridine sahiptir. Tüm adalar volkanik bir yapıya sahiptir. Kıyıları ise sığ kayalıklar ve mercanlarla çevrilidir. Büyük Komor Adasının merkezinde bulunan volkanik dağ Karthala ülkenin en yüksek noktasıdır.



Komorlar, tropikal deniz iklimine sahiptir. Temmuz-Ağustos en serin dönem olurken, Şubat-Mart en sıcak dönemdir. Bu nedenle bu ülkeye ziyaret planlıyorsanız en uygun dönem Temmuz-Ağustos aylarıdır.



Karthala Dağı, Moheli Adası, Moheli Deniz Parkı, Old Friday Mosque (Eski Cuma Müzesi), Moroni Beach, Lake Dziani Boudouni, Anjuan Adası, Mayotte Adası gezilecek yerler arasındadır. Adalarda vanilya, karanfil ve yasemin gibi çiçeklerin bolca yetişmesi sonucunda, etrafa parfüm kokuları yayılıyor. Bu nedenle “Parfüm Adaları” olarak da anılıyor. Deniz turizmiyle birlikte bu çiçekler ülkenin geçim kaynağını oluşturuyor.



Komorlar Nüfusu Ne Kadardır?



Komorların nüfusu 869.601 kişidir. Yıllık nüfus değişim oranı %2,20’dir. Komorlar bu nüfusuyla Afrika’nın en küçük ülkelerinden biridir. Ülkede kilometre başına 467 kişi düşüyor. Nüfus yoğunluğu daha ziyade Büyük Komor Adasında toplanmıştır. Şehirde yaşayanların toplam nüfusa oranı %29,2’dir. Geriye kalan kısım kırsal kesimlerde yaşıyorlar.



Komorlar, genç bir nüfusa sahiptir. Nüfusun %58,43'ü 0-24 yaş aralığındadır. %3,98'i de 65 yaş ve üzerindedir. Nüfusun %98’ini Müslümanlar, %2’sini de Hıristiyan ve Hindular oluşturuyor. Nüfusun tamamı Müslümanken, Fransız sömürgesi sonucunda bilinçli olarak Hıristiyan aileler adaya yerleştirilmiştir.



Komorlar Başkenti Neresidir?



Komorların başkenti Moroni (ateşin kalbi) şehridir. Büyük Komor Adasının batı kısmında bulunmakta olup, 50 binin üzerinde nüfusuyla ülkenin en büyük şehridir. Şehirde bulunan liman ve Prens Said İbrahim Uluslararası Havaalanı sayesinde diğer ülkelerle ve şehirler ulaşım rahatlıkla sağlanabiliyor.



Moroni, sahilleriyle ve plajlarıyla ziyaretçilerine muhteşem bir deniz tatili sunuyor. Özellikle Moroni Beach, en ünlü plajıdır. Şehir, Fransızlardan önce Arap hâkimiyeti altında olduğu için gezilecek birçok cami bulunuyor. Ahmed, Büyük Moroni ve Eski Cuma camileri bunlar arasındadır.



Komorlar Para Birimi Nedir?



Komorların ulusal para birimi Komor Frankı’dır (KMF). Bir Komor Frankı 0,018 Türk Lirasına eşittir. Kişi başına düşen 1.570 Amerikan dolar milli gelirle dünyanın en fakir onuncu ülkesidir.



Komorlar Resmi Dili Nedir?



Komorların resmi dilleri Arapça, Fransızca ve Komorca’dır. Nüfusun büyük çoğunluğu Araplardan oluştuğu için ülkede ağırlıklı olarak Arapça konuşuluyor.



Komorlar ile Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Komorlar ile Türkiye arasında saat farkı bulunmuyor. Komorlarda saatler 01.00’ı gösterdiğinde Türkiye’de de saat aynıdır.