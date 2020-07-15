Komplo teorileri için özel sayfalar!

Bu kullanıcı, Wayfair’in internetteki alışveriş sitesinde 10 bin dolardan pahalı mobilyalara, kayıp çocukların adlarının verildiğini, bunun çocuk ticareti için şifreli bir mesaj olduğunu öne sürdü. Başka sosyal medya kullanıcılarının da Wayfair’in çocuk ticareti yaptığı iddasını, diğer sosyal medya platformlarına taşımasıyla konu internette bir numaralı gündem maddesi oldu.



Ağır suçlamalar



İddialar şöyleydi: “Wayfair’de astronomik fiyatlara satılan ürünler, çocuk ticaretine paravan olarak kullanılıyor. 12 bin dolarlık bir dolaptan 10 bin dolarlık bir yastığa kadar sitedeki pahalı ürünler, çocuk ticaretinde şifre olarak değerlendiriliyor. Söz konusu ürünler kayıp bazı çocukların adlarıyla eşleşiyor. İnternette arama yapıldığında Neriah, Yaritza, Samiyah gibi adlarla satışa konulan bu dolapların kayıp olarak aranan çocuklarla örtüştüğü görülüyor. Ayrıca bu dolapların seri numaralarının yanlarına belli bazı kodlar eklenerek Rus arama motoru Yandex’te arandığında, karşınıza bikinili çocuk fotoğrafları çıkıyor.” Bu iddialar kayıp çocukların kaçırılmış olduğunu, cinsel istismar olaylarında ya da organ mafyası tarafından kullanıldıklarını da kapsıyor.



Şirket reddetti

İddiaları reddeden Wayfair’den yapılan açıklamada ise endüstriyel ürünlerin fiyatlarının yüksek olmasının normal olduğu belirtildi. Ayrıca şirket, bazı ürünlerin fiyatlandırmasında sistem hatası olduğunu da bildirdi. Wayfair sözcüsü, şirketin ürünlerini adlandırma amacıyla birçok kelime kullanıldığını söyledi. Verilere göre, dünyada yılda ortalama 800 bin çocuk kayboluyor. Yetkililere göre bu da kayıp çocuk raporlarıyla ilişkilendirilebilecek birçok eşya isminin olduğu anlamına geliyor. Öte yandan mobilya perakendecilerinin eşyalarını insan isimleriyle adlandırmalarının yaygın olduğu hatırlatılıyor.



Gerçeği tehdit



ABD’deki haber siteleri de sosyal medyadaki Wayfair ile ilgili iddiaların asılsız olduğunu ve gerçeği tehdit ettiğini yazdı. Twitter da iddiaları sansürledi. Ne var ki bu örnekte de olduğu gibi sosyal medyada atılan bir taş dalga dalga yayılırken, komplo teorilerini çürütmek zaman ve çaba gerektiriyor. Sosyal medya uzmanları, internet çağında komplo teorilerinin çok yaygın olduğunu söylüyor. ABD’nin NBC kanalının muhabiri Ben Collins de “isimsiz paranoya için bir takas odası” olarak tanımladığı Reddit’te komplo teorilerini paylaşmak için özel sayfalar bile olduğunu belirtiyor!