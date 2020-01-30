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30.01.2020 - 09:57 | | İHA

Koronavirüs şakası ortalığı karıştırdı!

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada tedirginliğe neden olan korona virüsünü kullanarak şaka yapan Rus genç, büyük tepki çekti.

Koronavirüs şakası ortalığı karıştırdı!

Geçtiğimiz aralık ayında Çin'de ortaya çıkan ve giderek çok sayıda ülkeye yayılan korona virüsü, Rusya'da da tedirginliğe neden olurken Rus bir gencin  virüsüne yönelik yaptığı şaka ortalığı karıştırdı. Yaptığı şakaları kayda alarak sosyal medya hesabı üzerinden yayınlayan Rus genç, bu kez koronavirüse yakalanmış bir hastayı taklit etti.

Rusya'nın Çelyabinsk bölgesindeki Magnitogorsk şehir merkezinde arkadaşlarıyla birlikte hazırlıklarını tamamlayan genç, ağzına maske taktıktan sonra yürümeye başladı. Bir süre sonra yere yığılan gencin başında toplananlar olayın şaka olduğunu anlamadan gençle ilgilenmeye çalıştı. Bir süre şakacı gencin ayarladığı 2 kişi minibüsle gelerek sözde genci hastaneye kaldırdı. Özel kıyafetlerle genci sedyeyle alan kişiler araca yükledikleri genci götürdü. O anlar genç tarafından sosyal medyaya yüklendi ve hızla yayıldı. Görüntüleri izleyen Ruslar, ciddi bir durumda şaka yapan ve bundan kazanç sağlamaya çalışan gencin yargılanması gerektiğini savunarak savcılara çağrıda bulundu.

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