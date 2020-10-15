Kremlin: AB, "NavalnÄ±y" yaptÄ±rÄ±m kararÄ±yla Rusya ile iliÅŸkilere zarar verdi

Peskov, AB'nin, Rus muhalif NavalnÄ±y'Ä±n kimyasal maddeyle zehirlenmesi nedeniyle Rusya'ya yaptÄ±rÄ±m uygulama kararÄ±nÄ±, gazetecilere deÄŸerlendirdi.Â

Bunun "bilinÃ§li" ve "dostÃ§a olmayan" bir adÄ±m olduÄŸunu belirten Peskov, "AB, bu kararla iliÅŸkilerimize zarar verdi. Elbette Moskova, durumu analiz edecek ve kendi Ã§Ä±karlarÄ± doÄŸrultusunda hareket edecek." dedi.Â

Peskov, "Bu meselenin Ã¼zÃ¼cÃ¼ yanÄ±, bu kararda mantÄ±ÄŸÄ±n olmamasÄ±dÄ±r." yorumunda bulundu.Â

AB, Rus istihbarat kurumlarÄ±nÄ±n yetkililerinden 6 kiÅŸi ile Rusya Devlet Organik Kimya ve Teknoloji AraÅŸtÄ±rmalarÄ± EnstitÃ¼sÃ¼ne seyahat yasaÄŸÄ± ve varlÄ±klarÄ±n dondurulmasÄ±nÄ± iÃ§eren yaptÄ±rÄ±mlar uygulama kararÄ± aldÄ±.Â

"NAVALNIY'IN ZEHÄ°RLENDÄ°ÄžÄ°" Ä°DDÄ°ASIÂ

Rusya'nÄ±n Tomsk ÅŸehrinden Moskovaâ€™ya gitmek Ã¼zere 20 AÄŸustos'ta uÃ§aÄŸa binen NavalnÄ±y'Ä±n uÃ§uÅŸ esnasÄ±nda fenalaÅŸmasÄ± Ã¼zerine uÃ§ak, Omsk ÅŸehrine iniÅŸ yapmÄ±ÅŸtÄ±.Â

Omsk'taki hastaneye kaldÄ±rÄ±lan NavalnÄ±yâ€™Ä±n Ã§ayÄ±na karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan bir maddeyle zehirlendiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼. 44 yaÅŸÄ±ndaki NavalnÄ±y, 22 AÄŸustos'ta Omsk'tan Ã¶zel bir uÃ§akla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmiÅŸti.Â

Alman HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Steffen Seibert, 2 EylÃ¼l'de NavalnÄ±y'Ä±n sinir hastalÄ±klarÄ±yla mÃ¼cadelede kullanÄ±lan NoviÃ§ok grubuna ait bir kimyasalla kesin olarak zehirlendiÄŸinin tespit edildiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.Â

Seibert, 14 EylÃ¼l'de de NavalnÄ±y'Ä±n zehirlendiÄŸinin Ä°sveÃ§ ve Fransa'daki 2 ayrÄ± baÄŸÄ±msÄ±z laboratuvar tarafÄ±ndan daha doÄŸrulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetmiÅŸti.Â

Charite Hastanesi 7 EylÃ¼l'de, NavalnÄ±y'Ä±n saÄŸlÄ±k durumunun iyiye gittiÄŸini ve komadan Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti.Â

NavalnÄ±y'Ä±n ekibi de NoviÃ§ok grubuna ait kimyasalÄ±n daha Ã¶nce NavalnÄ±y'Ä±n Tomsk kentinde kaldÄ±ÄŸÄ± otel odasÄ±ndaki su ÅŸiÅŸesinde bulunduÄŸunu ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.Â

Aleksey NavalnÄ±y, 23 EylÃ¼l'de Berlin'de tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Charite Hastanesinden taburcu edilmiÅŸti.

NAVALNIY KÄ°M?Â

Rus muhalif aktivist NavalnÄ±y, Ã¼lkedeki yolsuzluklara karÅŸÄ± verdiÄŸi mÃ¼cadeleyle biliniyor.Â

"Aleksey NavalnÄ±y" ve "NavalnÄ±y Live" Youtube kanalÄ±nÄ± yÃ¶neten NavalnÄ±y, Kremlin yÃ¶netimine karÅŸÄ± protesto gÃ¶sterileri dÃ¼zenlemesi nedeniyle sÄ±k sÄ±k hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Â

Yolsuzlukla MÃ¼cadele VakfÄ±nÄ± 2011â€™de kuran NavalnÄ±y, "Kremlin'in aÅŸÃ§Ä±sÄ±" olarak anÄ±lan Yevgeniy Prigojinâ€™in yemek ÅŸirketinin hizmet verdiÄŸi okullarda, Ã¶ÄŸrencileri hastalandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etmiÅŸti.Â

NavalnÄ±y, Prigojin'in kendisine, vakfa ve vakfÄ±n avukatÄ± Lubov Sobol'e yÃ¶nelik toplam 88 milyon rublelik (yaklaÅŸÄ±k 1 milyon 240 bin dolar) dava aÃ§masÄ± nedeniyle vakfÄ±nÄ± kapatma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti.Â

Moskova belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde, 2013â€™te HalkÄ±n Ã–zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Partisi (PARNAS) tarafÄ±ndan desteklenen NavalnÄ±y, mevcut Belediye BaÅŸkanÄ± Sergey Sobyaninâ€™e karÅŸÄ± seÃ§imleri kaybetmiÅŸti.Â

NavalnÄ±yâ€™nÄ±n Rusyaâ€™da 2018â€™de yapÄ±lan devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imlerinde adaylÄ±ÄŸÄ±, sabÄ±ka kaydÄ± gerekÃ§esiyle Rusya Merkez SeÃ§im Komisyonunca kaydedilmemiÅŸti.Â

Kremlin yÃ¶netimine olan muhalif NavalnÄ±y, 2012â€™de Time Dergisi tarafÄ±ndan dÃ¼nyanÄ±n en etkili 100 kiÅŸisinden biri olarak kabul edilmiÅŸti.

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