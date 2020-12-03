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03.12.2020 - 17:19 | | AA

Kuklalar içinde nadir sürüngen kaçakçılığı Almanya'da son buldu

Meksika'dan Almanya'ya kuklalar içinde kaçırılmaya çalışılan sürüngenler ele geçirildi. Köln-Bonn Havalimanı'nda ele geçirilen 26 nadir sürüngenden 10'unun telef olduğu anlaşıldı.

Kuklalar içinde nadir sürüngen kaçakçılığı Almanya'da son buldu

Meksika'dan Almanya'ya kuklalar içinde kaçırılmaya çalışılan nadir sürüngenler, Köln-Bonn Havalimanı gümrüğünde ele geçirildi.

Renkli kuklalar içinde kaçırılmaya çalışılan ancak gümrük yetkililerinin kuklalardan gelen tuhaf koku üzerine şüphelenip kontrol etmesiyle bulunan 26 sürüngenden 10'unun telef olduğu anlaşıldı.

Köln'deki gümrük idaresi sözcüsü Jens Ahland, kuklaları yakından incelediklerinde içinde sert maddeler olduğunu fark ettiklerini, ilk başta bunun bir uyuşturucu kaçakçılığı olduğunu zannettiklerini söyledi.

Ele geçirilen nadir türlerin kaplumbağa, kurbağa ve kertenkeleler olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BMGK "Kovid-19 ile Mücadele Oturumu"ndaki mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu Kovid-19’la Mücadele Özel Oturumu'nda konuştu. Erdoğan açıklamalarında, "Aşı çalışmalarında önemli bir başarıya imza atan oturuma da çevrimiçi iştirak eden BionTech kurucuları Prof. Uğur Şahin ve Dr. Özden Türeci'yi huzurlarınızda şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
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