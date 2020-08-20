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20.08.2020 - 17:00 | | AA

Kurşunlu su içen şehre 600 milyon dolar tazminat

ABD'nin Michigan eyaletinin, Flint kentinin kurşun oranı yüksek içme suyundan sağlığı zarar gören sakinlerine 600 milyon dolarlık bir ödeme yapmayı kabul ettiği bildirildi.

Kurşunlu su içen şehre 600 milyon dolar tazminat

 Michigan Valisi Gretchen Whitmer'e bağlı ofisler ve Başsavcı Dana  Nessel'in, eyalete karşı dava açan binlerce Flint sakini için 18 aydan fazla  süredir avukatlarla yaptığı görüşmelerde uzlaşı sağlandı.

Görüşmelere katılan, ismi açıklanmayan bir avukat, varılan anlaşma  çerçevesinde eyalet yönetiminin, 2014 ile 2016 yılları arasında içme suyu  krizinin yaşandığı Flint'in sakinlerine tazminat olarak 600 milyon dolar ödemesi  konusunda mutabık kalındığını ve kentte bu yıllar arasından yaşamış olan herkesin  tazminat talebinde bulunabileceğini belirtti.

Başvuruda bulunan her bir kişi için ödenecek miktarın, bu kişilerin  gördüğü zarar nispetinde olacağını ifade eden avukat, paranın yüzde 80'inin,  Flint'te kurşun oranı yüksek nehir suyunun kullanıldığı dönemde yaşı 18'den küçük  olanlara ödenmesinin istendiğini aktardı.

Avukat, anlaşmanın detaylarının haftanın sonunda açıklanacağını  kaydetti.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için ABD Bölge Yargıcı Judith Levy  tarafından onaylanması gerekiyor.

Flint kenti, tasarruf amacıyla içme suyu ihtiyacını 2014 yılında Flint  Nehri'nden karşılamaya başlamıştı.

Kentteki içme suyundaki kirlilik 2016'ın şubat ayında belgelenmiş,  ölçümler sonucunda yüzlerce evde "yüksek oranda kirli içme suyu" kullanıldığı  bildirilmişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), 2016'da, kentteki içme suyu  sorununun "insan hakları felaketi" olduğunu bildirirken, o dönemki Michigan  Başsavcısı Bill Schuette konuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.

 

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