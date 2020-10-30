MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Kuzey Kore'de kadınların savaşı
ABONE OL
30.10.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

Kuzey Kore'de kadınların savaşı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un kız kardeşiyle sevgilisi arasında iktidar savaşı başladı. Bu mücadelenin bir parçası olan Kim Jong-un’un eşi ise uzun süredir ortada görünmüyor.

Kuzey Kore'de kadınların savaşı

İngiliz gazetesi The Times’ın haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un (36) yakın çevresindeki üç kadın birbiriyle iktidar mücadelesi yaşıyor. Bu kadınlardan biri Kim Jong-un’un eşi Ri Sol-ju, diğeri kız kardeşi Kim Yo-jong, üçüncüsü ise sevgilisi Hyon Song-wol. “Moranbong Band” grubunun baş vokalisti olan Hyon Song-wol bu yarışta öne çıkmış görünüyor.

Kim Jong-un’un başkanlık ettiği Kore İşçi Partisi merkez komitesinin de üyesi olan Hyon’un birkaç aydır liderin kardeşi Yo-jong’un rolünü üstlenmesi, “Liderin sevgilisi, iktidardaki iki numaralı isim olan kız kardeşin görevlerini gasbetmek istiyor” iddiasını gündeme getirdi.

Hamle yapıp öne geçti

Hyon, son günlerde yapılan etkinliklerde, ileri gelenlere  eşlik etme ve Kim’e verilen çiçekleri götürme gibi görevleri üstlendi. Oysa bunlar kız kardeşin görevleriydi. Kuzey Kore lideri bu yılın başında bir süre ortadan kaybolunca ağabeyinin görevlerini üstlenen Yo-jong, “halef” olarak lanse edilmişti. Liderin, kardeşinin fazla ön plana çıkması nedeniyle onu bir aydır gözlerden uzak tuttuğu belirtildi. Şarkıcının da bu boşluktan faydalandığı öne sürüldü.

Eşi ortada yok

Liderin eşi Ri Jol-su ocak ayından bu yana ortada değil. Ya doğum yaptı ya da kamuoyundan uzaklaştırıldı. Kim Jong-un’un üç çocuğu olduğu söyleniyor.

Maske uyarısı yapan sağlık çalışanını darp eden kişi gözaltına alındıKahramanmaraş'ta maske takma uyarısında bulunan filyasyon ekibinde görevli diş hekimini darbettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekat? İşte Diyanet'ten kılınış şekli

Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekat? İşte Diyanet'ten kılınış şekli

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

Cuma kaçta? Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? (30 Ekim 2020)

Cuma kaçta? Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? (30 Ekim 2020)

Sıradaki Haber