Kuzey Kore'de kadınların savaşı

İngiliz gazetesi The Times’ın haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un (36) yakın çevresindeki üç kadın birbiriyle iktidar mücadelesi yaşıyor. Bu kadınlardan biri Kim Jong-un’un eşi Ri Sol-ju, diğeri kız kardeşi Kim Yo-jong, üçüncüsü ise sevgilisi Hyon Song-wol. “Moranbong Band” grubunun baş vokalisti olan Hyon Song-wol bu yarışta öne çıkmış görünüyor.

Kim Jong-un’un başkanlık ettiği Kore İşçi Partisi merkez komitesinin de üyesi olan Hyon’un birkaç aydır liderin kardeşi Yo-jong’un rolünü üstlenmesi, “Liderin sevgilisi, iktidardaki iki numaralı isim olan kız kardeşin görevlerini gasbetmek istiyor” iddiasını gündeme getirdi.

Hamle yapıp öne geçti

Hyon, son günlerde yapılan etkinliklerde, ileri gelenlere eşlik etme ve Kim’e verilen çiçekleri götürme gibi görevleri üstlendi. Oysa bunlar kız kardeşin görevleriydi. Kuzey Kore lideri bu yılın başında bir süre ortadan kaybolunca ağabeyinin görevlerini üstlenen Yo-jong, “halef” olarak lanse edilmişti. Liderin, kardeşinin fazla ön plana çıkması nedeniyle onu bir aydır gözlerden uzak tuttuğu belirtildi. Şarkıcının da bu boşluktan faydalandığı öne sürüldü.

Eşi ortada yok

Liderin eşi Ri Jol-su ocak ayından bu yana ortada değil. Ya doğum yaptı ya da kamuoyundan uzaklaştırıldı. Kim Jong-un’un üç çocuğu olduğu söyleniyor.