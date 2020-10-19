MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Libya ortak askeri komite toplantılarının dördüncü turu başladı
ABONE OL
19.10.2020 - 15:12 | | AA

Libya ortak askeri komite toplantılarının dördüncü turu başladı

5 5 formatındaki toplantılar, Libya milli marşının okunması ve BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams'ın konuşmasıyla başladı

Libya ortak askeri komite toplantılarının dördüncü turu başladı

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'da kalıcı ateşkes sağlamayı amaçlayan Cenevre'deki 5 5 Ortak Askeri Komite toplantılarının dördüncü turunun başladığını duyurdu.

BM Libya Destek Misyonu'ndan (UNSMIL) yapılan yazılı açıklamada, BM Cenevre Ofisi'nde bu sabah başlayan toplantılara, BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams'ın da katıldığı bildirildi.

Açıklamada, Almanya'da ocakta gerçekleştirilen Libya konulu Berlin Konferansı'nın ardından, katılımcı ülkeler ve Libyalı taraflar arasında ülkedeki krize çözüm için BM himayesinde üç ayrı müzakere masası kurulması kararlaştırıldığı, bunların "güvenlik, ekonomik ve siyasi" görüşmeler olduğu anımsatıldı.

Söz konusu görüşmelerin, Libyalı taraflara ateşkes çağrısında da bulunan 2510 (2020) sayılı BM Güvenlik Konseyi kararınca desteklendiği anımsatılan açıklamada, dördüncü tur görüşmelerin Libya milli marşı, Williams ve Libyalı her iki heyet başkanının açılış konuşmalarıyla başladığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bu vesileyle, UNSMIL, bu tur müzakereleri kolaylaştırdığı için her iki tarafın liderliğini takdir ediyor. Ayrıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu olağandışı koşullar içinde Cenevre'ye seyahat eden her iki heyetin üyelerine teşekkür ediyor." ifadesi kullanıldı.

Libya'da ateşkes sağlamayı amaçlayan ve 5 5 formatında düzenlenen ortak askeri komite toplantılarının üçüncü turu haziranda video konferans yöntemiyle gerçekleştirilmişti.

Dördüncü tur görüşmeleri 24 Ekim'e kadar devam edecek.

Rus rallisinde 6 araç aynı noktaya uçtuRusya’da düzenlenen otomobil yarışlarında Gagarin Sapağı isimli noktada 6 yarış arabası da aynı noktaya uçunca ilginç görüntüler ortaya çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! HSK'da FETÖ operasyonu! İhraç edildiler

Son dakika! HSK'da FETÖ operasyonu! İhraç edildiler

Memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! 5 bin 53 lira oldu...

Memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! 5 bin 53 lira oldu...

Türk ve ABD şirketinin ürettiği aşıda seri üretime geçildi

Türk ve ABD şirketinin ürettiği aşıda seri üretime geçildi

2020 KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS Lisans sonuçları için gözler ÖSYM'de...

2020 KPSS sonuçları açıklandı mı? KPSS Lisans sonuçları için gözler ÖSYM'de...

Sıradaki Haber