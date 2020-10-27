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27.10.2020 - 23:49 | | AA

Libya'nın Terhune kentinde toplu mezarlarda 12 cesede daha ulaşıldı

Libya hükümeti, başkent Trablus'un güneyindeki Terhune kentinde toplu mezarlarda 12 cesedin daha bulunduğunu duyurdu.

Libya'nın Terhune kentinde toplu mezarlarda 12 cesede daha ulaşıldı

Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu'nun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Terhune kentinde er-Rabıt tarım bölgesinde 4 farklı bölgede yapılan kazılarda kimliği belirlenemeyen 12 cesedin çıkarıldığı belirtildi. 

Açıklamada, iki toplu mezarda 5'er, iki farklı mezarda da birer ceset olmak üzere 12 cesede ulaşıldığı kaydedildi. 

Kurum, 18 Ekim'de Terhune kentinde 5 toplu mezarda 12 erkek cesedine ulaşıldığını açıklamıştı. 

Libya ordusu 25 Mart'ta başlattığı "Barış Fırtınası" operasyonu kapsamında 3 Haziran'da başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında, 5 Haziran'da da Terhune kentinde kontrolü sağlamıştı. 

Hafter milislerinin başkent Trablus'a yönelik 14 ay süren saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune'nin kurtarılmasının ardından Libya makamları, şehirde ve çevresinde en az 14 toplu mezar bulunduğunu açıklamıştı. 

Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM) 22 Haziran'da yapılan açıklamada da toplu mezarlara ilişkin UCM Başsavcılığına güvenilir bilgiler ulaştığı kaydedilmişti. 

Hafter yanlısı Kaniyat milisleri, Terhune'yi kontrol ettiği dönemde, şehirdeki muhalif gördüğü sivil halkı ve rakip gördüğü aşiretleri yargısız infaz etmekle suçlanıyor. 

 

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