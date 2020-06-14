Londra muharebesi!

İngiltere’nin başkenti Londra, dün ABD’de başlayan ırkçılık karşıtı eylemlerin ardından en sıcak günlerden birini yaşadı. Irkçılık karşıtlarının dün Hyde Park’ta toplanması bekleniyordu. Ancak ülkedeki aşırı sağcılar da karşıt bir protesto düzenleme kararı alınca, bu durum büyük bir endişeye sebep oldu. Londra’nın merkezinde, Parlamento ve Başbakanlık binasını da içine alan Westminster bölgesinde, aşırı sağcı binlerce kişi bir araya geldi. İslam karşıtı ve aşırı sağcı ‘Önce Britanya’ (Britain First) isimli grup tarafından organize edilen protesto kısa sürede şiddet eylemine dönüştü. Topluluk, amaçlarının heykelleri korumak olduğunu söylese de, aşırı sağcılar polise sis bombası, bira şişeleri ve kutuları ile saldırdı. Medya üyelerinin de kalabalık tarafından saldırıya uğradığı ifade edildi. Bazı kişilerin Nazi selamı verdiği görüldü. Aralarında futbol holiganlarının da olduğu binlerce kişilik kalabalık İngiltere ulusal marşını söyleyerek, “İngiltere” tezahüratı yaptı. Bazı eylemcilerin silahlı olduğu ve çatışma amaçlı geldiği bilgisinin alınması üzerine londra polisinin yetkileri artırıldı. Polisle çatışan eylemciler eski başbakan Winston Churchill’in heykelinin etrafını sardı ve heykeli koruduklarını öne sürdü.

‘Irkçı haydutluğa yer yok’

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, “Irkçı haydutluğa sokaklarımızda yer yok” dedi. Johnson polise saldıranlar yasalar çerçevesinde yanıt verileceğini söyledi. İçişleri Bakanı Priti Patel, yaşananları ‘kabul edilemez bir eşkıyalık’ olarak tanımladı. Londra Belediye Başkanı Sadık Han, bir radyoya yaptığı açıklamada, “Heykelleri koruduklarını söylüyorlar, ancak bu heykellerin şiddet çıkmasında bir parlama noktası olabileceğini düşünüyoruz” dedi.

‘Misilleme’ korkusu

Öte yandan Hyde Park’ta toplanması planlanan ‘Siyahların Hayatı Değerlidir’ hareketi protestosu ise aşırı sağ grupların protestosu nedeniyle iptal edildi. Buna rağmen Hyde Park’ta toplanan eylemciler bir protesto gösterisi düzenledi. Londra’nın diğer bazı bölgelerinde de yerel eylemler yapıldı. İki grubun karşı karşıya gelmesi büyük endişe yaratıyordu. Londra’da eski krallar ve eski başbakan Winston Churchill’in heykelleri ile bir anıtın ardından Hindistan ve Güney Afrika’nın efsanevi liderleri Mahatma Gandhi ve Nelson Mandela’nın heykelleri de korumaya alınmıştı. Aşırı sağcıların Churchill’in heykeline geçen hafta zarar verilmesine tepki olarak Gandhi ve Mandela’nın heykellerini hedef almasından korkulduğu ifade ediliyordu. İngiltere’de geçen hafta başlayan ırkçılık karşıtı gösteriler sırasında Bristol kentindeki bir köle tacirine ait heykel, devrilip denize atılmış, Londra’da da bir köle sahibini tasvir eden heykel de yetkililerce kaldırılmıştı. Irkçılık karşıtı aktivistler ülkenin köle ticareti ve sömürgeci tarihiyle bağlantılı heykellerin kaldırılmasını talep ediyor.

Churchill’in torunu: Heykel kaldırılabilir

Winston Churcill’in torunlarından Emma Soames, BBC’ye yaptığı açıklamada, “İngiltere için bütünleştirici bir figür” olan dedesinin şimdi tartışmalı bir isim haline gelmesinden dolayı çok üzgün olduğunu belirtti. Soames, Churcill’in ‘milyonlar tarafından bir savaş kahramanı olarak görülen karmaşık bir insan’ olduğunu ifade etti. Churchill’in torunu tartışılan heykel hakkında “Bu kadar rahatsız ediyorsa müzeye kaldırılabilir” dedi.

Mitingi erteledi

ABD Başkanı Donald Trump, Oklahoma’nın Tulsa kentinde 19 Haziran’da yapacağı seçim mitingini, “köleliğin yasaklanması”nın yıl dönümüne denk gelmesi nedeniyle siyahi Amerikalılardan gelen talep doğrultusunda 20 Haziran’a aldıklarını açıkladı. Trump, “Afrika kökenli Amerikalı birçok arkadaşım ve destekçim bize ulaşıp, bu tatile ve bugünün temsil ettiği önemli olaylara saygıdan dolayı miting tarihini değiştirmemizi önerdi” bilgisini paylaştı.

Öte yandan Trump ABD’de Fox News kanalına bazı açıklamalarda bulundu. Trump, boğma tutuşu yöntemi ile ilgili olarak devam eden tartışmalara ilişkin olarak “genel manada” bu uygulamanın sonlandırılabileceğini söyledi. Trump “yağma başlarsa, ateş açma da başlar” sözüyle ilgili olarak ise, “Yağma başladığında çoğunlukla ölüm yaşanır. Birileri öldürülür. Ve bu kötü bir şey” dedi.