Maske savaşları!

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ülkeler arasında yeni gerilimlere neden oluyor. Solunum cihazlarının temini konusunda yaşanan gerilimlerin ardından şimdi de maske konusunda bir ‘yarış’ gerçekleşiyor. Koronavirüse yakalanan insan sayısı dünya genelinde 1 milyonu geçerken, salgını önlemek için çabalayan ülkeler arasında “maske savaşı” yaşanıyor. Almanya’nın satın aldığı maskelere Tayland’dayken ABD tarafından el konulması yeni bir tartışmayı başlattı.

Deutsche Welle’nin aktardığına göre, Almanya’da Berlin eyaletinin İçişleri Bakanı Andreas Geisel, eyalet yönetiminin Çin’deki bir Amerikan firmasından 2 bin adet koronavirüs karşı koruma sağlayan FFP-2 tipi maske satın aldığını belirtti. Ancak Geisel, Almanya’ya gönderilmesi gereken maskelere Tayland’ın başkenti Bangkok’ta ABD tarafından el konulduğunu açıkladı. Geisel yaptığı açıklamada, maskelere el konulma gerekçesinin ABD’nin koruyucu maskelere getirdiği ihracat yasağıyla ilgili olabileceğini belirtti. ABD’nin yaptığının “modern korsanlık” ve “Vahşi Batı” yöntemleri olduğunu söyleyen Geisel, Alman hükümetinin ABD’ye uluslararası kuralları hatırlatması gerektiğini kaydetti. Ayrıca Almanya’dan ve Fransa’dan yetkililer ABD’nin Çin’deki üreticilere piyasanın çok üzerinde fiyat teklifleri vererek Avrupa ülkelerinin söz konusu üreticilerle yaptığı anlaşmaları bozduğunu iddia ettiler.

‘Bizim ihtiyacımız var’

ABD’nin el koymayı Kore Savaşı döneminden kalma “Savunma Üretim Yasası” sayesinde gerçekleştirdiği ifade ediliyor. Trump’a özel sektörün üretimini yönlendirme hakkı tanıyan yasa, daha önce de solunum cihazı üretimi konusunda gündeme gelmişti. Bild gazetesinin haberine göre Çin’de üretilen maskeler sektörün önde gelenlerinden Amerikan 3M firmasına ait. ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü Twitter hesabından “Çin’de neler yaptıklarını gördükten sonra 3M’e sert darbe vurduk” şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu. Nitekim Trump son yaptığı açıklamada da “Savunma Üretim Yasası” yasasını gündeme getirdi ve “Bu malzemelere, yurt içinde kullanmak için bizim ihtiyacımız var. Bunlara biz sahip olmalıyız” ifadelerini kullandı. 3M yönetimi Trump’ın maskelerin Kanada ve Latin Amerika’ya gönderilmesini de engellediğini açıkladı.

Birçok ülke tıbbi malzemelerin en önemli ihtiyaç haline geldiği bu günlerde bu ürünlerin yurtdışına çıkışını engelliyor. Dört Avrupa Birliği (AB) ülkesi arasında da maske krizi çıktı. İsveç şirketi olan Mölnlycke’den yapılan açıklamada Çin’den İspanya ve İtalya’ya gönderilmek üzere ithal ettikleri maske ve eldivenlere Fransa’nın el koyduğunu bildirildi. Malzemelerin salgını en şiddetli yaşayan söz konusu iki ülkeye Fransa üzerinden gönderilmesi planlanıyordu. Şirketten yapılan açıklamada, sağlık malzemelerinin ihracatını yasaklayan Fransa’nın kendi malı olmadığı halde maske ve eldivenlere el koyduğu bildirildi.