Maske takmayı reddetti, koronavirüse yakalandı

Adalet Bakanı William Barr, Salı günü Kongre’de Temsilciler Meclisi Adalet Komisyonu’nda ifade vermişti. Adalet Bakanlığı sözcüsü, Barr’ın da Kongre üyesi Gohmert ile teması nedeniyle koronavirüs testi olacağını bildirdi.

Gohmert’in temsil ettiği Teksas eyaleti, ekonomik açılmanın ardından koronavirüs vakalarının hızla arttığı yerlerden biri konumunda bulunuyor. Gohmert, Beyaz Saray’da yapılan sağlık taraması sırasında uygulanan testte pozitif çıktığını ve 10 gün boyunca karantinada kalacağını bildirdi.

Teksas’ın yerel televizyonlarından KETK-TV’ye açıklama yapan Gohmert, "Bu gerçekten ironik çünkü birçok kişi benim maske takmamamı olay haline getirmişti, ancak son bir ya da iki haftadır, son dört ayda takmadığım kadar çok maske taktım" dedi.

Sağlık uzmanlarının salgının yayılmasını önlemekte son derece önemli olduğuna vurgu yaptıkları maskeler, ABD’de siyasi kutuplaşmanın da sembolü haline geldi. Başkan Donald Trump’ın son döneme kadar maske takmaya sıcak yaklaşmaması ve kamuoyu önünde maske takmaması üzerine Gohmert gibi bazı Cumhuriyetçiler de benzer tavır sergiledi.

Salı günkü oturumda Adalet Komisyonu’nun başkanı Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Jerry Nadler, komisyonun en kıdemli Cumhuriyetçi üyesi Jim Jordan’ın da aralarında olduğu bir dizi Cumhuriyetçi’yi maske takmadıkları için eleştirmişti.

Nadler Twitter’dan yazdığı mesajda Gohmert’e acil şifalar diledi.

Temsilciler Meclisi’ndeki Demokrat çoğunluğun lideri Steny Hoyer ise tüm meclis üyelerine test uygulanmasını değerlendireceğini bildirdi.

Reuters haber ajansını rakamlarına göre ABD’de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 150 bini geçerken, vaka sayısıysa 4 milyon 400 bine yaklaştı. Eyaletlerin ekonomilerin yeniden canlanması için salgına karşı alınan sosyal mesafe kuralları ve seyahat yasakları gibi önlemleri kaldırmaya başlamasından bu yana vaka sayılarında artış yaşanıyor.

Şu ana kadar Kongre üyelerinden koronavirüse yakalananların hepsi iyileşti.

Mart ayında hastalığa yakalanan ilk senatör Cumhuriyetçi Rand Paul olmuştu. Paul, Kongre binasında maskesiz gezdiği ve test sonuçlarını beklerken binanın spor salonunu kullandığı için eleştirilerin hedefi olmuştu. Kendisi de doktor olan Paul, iyileşmesinin ardından maske takmayı reddetmeye devam etmiş ve artık bağışıklığı olduğunu öne sürmüştü. Sağlık uzmanları bir kere koronavirüse yakalanan hastaların bir daha virüse yakalanmayacağının henüz bilinmediğini söylüyor.

Gohmert yaptığı açıklamada artık maske takacağını söyledi ancak maskeyle ilgili uygulama sorulduğunda "Eğer birileri herkesin maske takması gerektiğini düşünüyorsa, o zaman maske takmayanların etrafında dolaşmasınlar" dedi.

Kaynak: Amerika'nın Sesi