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10.06.2020 - 20:23 | | AA

McEnany'den çok kritik Trump açıklaması: İmzalayabilir

Gelen son dakika haberine göre; Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, ABD Başkanı Donald Trump'ın polis teşkilatı reformu için kararname imzalayabileceğini açıkladı.

McEnany'den çok kritik Trump açıklaması: İmzalayabilir

 

McEnany, Fox News canlı yayınına katılarak, ülkede siyahi George Floyd'un polis şiddetiyle öldürülmesinin ardından başlayan "polis teşkilatı reformu" tartışmaları konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Trump'ın polis teşkilatına yönelik reform konusunda önüne gelen teklifleri değerlendirdiğini belirten McEnany, Trump'ın bazı danışmanlarının da bu konuda yasa tasarısı hazırlığında olan Cumhuriyetçi Senatör Tim Scoot ile görüştüğünü aktardı.

McEnany, Trump'ın bazı reformlar yapılması yönünde bir kararname imzalayabileceğini belirterek, "Senatör Scott ile çok olumlu görüşmeler yapıldı. İster yasa tasarısı olsun ister kararname olsun, ön alıcı politika talimatlarını vereceğiz." dedi.

Floyd'un "nefes alamıyorum" feryadı

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken polis memuru Derek Chauvin'in uzun süre boynuna diziyle basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline ve Avrupa'ya sıçramıştı.

Ayrıca, ülkedeki polis şiddetine karşı polis teşkilatlarında reforma gidilmesi de gündeme gelmiş ve bazı kentler teşkilatlarda yeni düzenlemeler yapmıştı.

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