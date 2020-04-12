Meksika’da corona salgınına rağmen Paskalya ayini düzenlendi, binlerce kişi katıldı

Meksika’da corona virüs salgını nedeniyle federal hükümet ve Sağlık Bakanlığı'nın yanı sıra yerel yönetimlerin tüm uyarılarına rağmen Hristiyanlar, kiliselerde ve sokaklarda ayin düzenledi.
Chiapas eyaletine bağlı Venustiano Carranza bölgesinde yaklaşık 5 bin kişi, Paskalya Bayramı dolayısıyla rahiplerin katılmadığı bir ayin gerçekleştirdi.
Ancak Bochil, Simojovel ve San Juan Chamula ilçelerinde düzenlenen ayinlere rahipler de katıldı.
San Juan Cancuc'da ise belediye şehirde yapılan ayini hükümetin talebine rağmen iptal etmemişti.
"Ambulans şoförüyüm" dedi, oto tamircisi çıktıADANA'da İçişleri Bakanlığı'nın corona virüs tedbirleri kapsamında aldığı sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara, polis ekipleri tarafından 789 TL ceza kesildi. Ceza yememek için ambulans şoförü olduğunu söyleyen bir sürücünün de oto tamircisi olduğu ortaya çıktı.