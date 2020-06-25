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25.06.2020 - 12:33 | | AA

Meksika'daki depremde ölü sayısı 7'ye yükseldi

Meksika'nın güneyindeki Oaxaca eyaletinde salı günü meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Meksika'daki depremde ölü sayısı 7'ye yükseldi

Oaxaca Valisi Alejandro Murat, deprem nedeniyle en az 500 evin hasar gördüğü ve tarihi hükümet binalarında çatlakların oluştuğu eyalette can kaybının 7'ye çıktığını belirtti.

Yetkililer, depremde 4 arkeolojik kazı yerinde de hasar oluştuğunu ve 2,4 milyondan fazla kişiye geçici olarak elektrik verilemediğini kaydetti.

Bunun yanında, 2'si depremin merkez üssüne 500 kilometreden fazla uzaklıktaki başkent Meksiko'da olmak üzere en az 6 kişi yaralandı.

Kiliseler, köprü ve otobanlarda da hasara yol açan depremde, sarsıntının hissedildiği Meksiko'da on binlerce kişi sokaklara dökülmüştü.

Devlete ait Pemex petrol şirketi, deprem nedeniyle Salina Cruz kentindeki bir rafineride yangın çıktığını ve yangının hızla söndürüldüğünü açıklamıştı.

Meksika Ulusal Deprem Bilimi Enstitüsü, salı günü, güney eyaleti Oaxaca'da 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssünün, Oaxaca'ya bağlı Coyul kentinin 9 kilometre batısı olduğu bildirilmişti.

 

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