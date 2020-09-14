Midilli sığınmacılarına anakara yolu kapandı

Geçen hafta Midilli Adası'nın en büyük sığınmacı kampı Moria'da çıkan yangının ardından sokakta kalan 12 binden fazla sığınmacının akıbeti belirsizliğini koruyor. Adada yaklaşık 500 sığınmacı için geçici çadır kamp kurulurken, diğer sığınmacılar için henüz bir çözüm bulunabilmiş değil.

Yunan hükümetinin mülteci kabul sorumlusu Manos Logothetis, Midilli Adası'nda evsiz durumdaki sığınmacıların anakaraya kabul edilmesinin söz konusu olmadığını belirtti.

Yetkili, "Aksi takdirde Moria taktiği Sakız, Sisam, Leros ve Kos adalarındaki sığınmacı kabul merkezlerinde de kullanılabilir" dedi. Kathimerini gazetesine açıklamalarda bulunan Logothetis, yeni bir sığınmacı merkezi kurulana kadar sığınmacıların geçici kamplarda barındırılması gerektiğini vurguladı. Yetkili aksi takdirde, sığınmacı göçünün durdurulması ve adaların yükünün hafifletilmesi için sarfedilen tüm çabaların boşa gideceğini söyledi.

'Moria gibi yap'ın bir slogan haline gelebileceğini ifade eden Logothetis, bu nedenle adalardaki sığınmacıların bir kısmının dahi ana karaya kabul edilmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Yunan hükümeti, daha önce özellikle korunma ihtiyacı bulunan sığınmacılar ve aileler için istisnalar uygulamıştı.

Moria kampındaki sığınmacıların çoğu diğer Avrupa ülkelerine gitmek istiyor. Hafta sonu protestolarını sürdüren sığınmacılar ile polis arasında gerginlik yaşanmıştı.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe