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17.09.2020 - 16:32 | | DHA

Milletvekili parlamentoda porno izlerken yakalandı

Tayland'da Ronnathep Anuwat adlı milletvekili parlamentoda cep telefonundan porno film izlerken görüntülendi.

Milletvekili parlamentoda porno izlerken yakalandı

Tayland'da parlamentoda 2021 yılı bütçe maratonunda şaşkınlık yaratan bir olay yaşandı.

Meclis'te bütçe hakkında konuşma yapması gereken Ronnathep Anuwat adlı milletvekili, oturduğu sırada telefonundaki cinsel içerikli video ve fotoğraflara bakarken objektife takıldı.

Milletvekili parlamentoda porno izlerken yakalandı


Parlemanto muhabirleri tarafından farkedildiğini fark eden Anuwat, telefonunu kapatarak, "Virüs içerikli bilgilendirme geldi" diyerek kendini savundu.

Milletvekili parlamentoda porno izlerken yakalandı

Taylandlı milletvekili, gazetecilere skandalı haber yapmamaları konusunda da ricada bulundu.

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