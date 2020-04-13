‘Moda’ da salgına neden olabilir

Özellikle Avrupa’da moda markalarının kullandığı timsah ve yılan derisi gibi materyallerin yaban hayvanı pazarlarını güçlendirdiğini belirten uzmanlar, “Moda nedeniyle yapılan hayvan derisi ticareti yasal olsa bile virüslerin yayılması için önemli bir kaynak konumunda” dedi. Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü, insanlarda ortaya çıkan bulaşıcı hastalıkların yüzde 70’inden fazlasının hayvanlardan insana geçen virüslerden kaynaklı olduğunu belirterek aynı zamanda hayvan yetiştiriciliği ve hayvan taşımacılığı konusunda da sıkı denetimler getirilmesi gerektiğini açıkladı.