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13.04.2020 - 06:56 | | DIŞ HABERLER

‘Moda’ da salgına neden olabilir

Uzmanlar, yaban hayvanlarının derisinden elde edilen lüks moda ürünlerinin gelecekte yeni salgınlara neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

‘Moda’ da salgına neden olabilir

Özellikle Avrupa’da moda markalarının kullandığı timsah ve yılan derisi gibi materyallerin yaban hayvanı pazarlarını güçlendirdiğini belirten uzmanlar, “Moda nedeniyle yapılan hayvan derisi ticareti yasal olsa bile virüslerin yayılması için önemli bir kaynak konumunda” dedi. Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü, insanlarda ortaya çıkan bulaşıcı hastalıkların yüzde 70’inden fazlasının hayvanlardan insana geçen virüslerden kaynaklı olduğunu belirterek aynı zamanda hayvan yetiştiriciliği ve hayvan taşımacılığı konusunda da sıkı denetimler getirilmesi gerektiğini açıkladı.

31 ilde sokağa çıkma yasağı sona erdiİçişleri Bakanlığınca yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi.
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