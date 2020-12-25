Moda dünyasını sarsan ölüm

Dünyanın en ikonik mankenlerinden İngiliz Stella Tennant, evliliğinin bozulmasından aylar sonra İskoçya’daki evinde ölü bulundu. Mankenin 17 Aralık’ta 50’nci yaşını kutladıktan günler sonra aniden ölmesi moda dünyasında şok etkisi yarattı. Polis, olayla ilgili “şüpheli” bir durum olmadığını belirtirken, Tennant’ın ölüm nedeni henüz açıklanmadı.



21 yıldır evli olduğu fotoğrafçı David Lasnet’den kısa süre önce sessizce ayrıldığı ortaya çıkan Tennant’in komşularından biri, mankenin “koronavirüs salgınının modaya etkisi konusunda çok endişelendiğini, bu sektörün bir daha canlanmayacağından kaygı duyduğunu” söyledi.



Dört çocuğuyla İskoçya’nın kırsalında yaşayan ikonik manken, son röportajında yaşlanmaktan rahatsız olmadığını belirterek, “Eşim David’in isteği üzerine ağaran saçlarımı boyamayı bile bıraktım. Olduğum yerde çok mutluyum. Eşim, çocuklarım ve hâlâ yapabildiğim bir işim var” demişti. Mankenin âşık olduğu eşinden ayrıldığı ve salgın nedeniyle endişelendiği bir dönemde ölmesi intihar olasılığını akıllara getirdi. Durumu otopsinin aydınlatacağı bildirildi.



Aristokrat bir aileden podyuma...



1993’te moda kariyerine başlayan Stella Tennant’ın en büyük başarılarından biri, 90’lı yıllarda rakibi Alman manken Claudia Schiffer’ın yerine ünlü modecı Karl Lagerfeld (üstteki fotoğraf) tarafından Chanel’in “yüzü” olarak seçilmesi oldu. İngiliz kraliyetine yakın aristokrat bir aileden gelen Tennant, bir yılda 70 defileye çıkarak rekor kırmıştı.