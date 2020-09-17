Moria göçmenleri geçici kampa taşındı

Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampında çıkan yangınlar sonrası sokakta kalan bin 115'ten fazla sığınmacının yeni kurulan geçici kampa nakledildiği bildirildi.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelyo Petsas, haftalık olağan basın toplantısında, sokaklarda yaşamak zorunda kalan sığınmacıların Yunan polisi tarafından Ada'nın Karatepe bölgesinde bulunan yeni geçici kampa götürüldüğünü söyledi.

Bin 115'ten fazla sığınmacının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin ardından kayıt altına alınarak 5 bin kapasiteli bu geçici merkeze yerleştirildiğini belirten Sözcü Petsas, önceliklerinin, sığınmacılar için barınma ve gıda sorununu çözmek olduğunu kaydetti.

Binlerce sığınmacı sokakta kalmıştı

Yaklaşık 12 bin 500 sığınmacıya ev sahipliği yapan Moria kampında 9 Eylül'de çıkan çıkan yangınlar sonucu çadırlar ve prefabrik yapılar tamamen yok olmuştu.

Binlerce sığınmacının sokaklarda kaldığı yangınlar sonrası 408 refakatsiz sığınmacı çocuk, Yunanistan ana karasına nakledilmişti.

Kamp, yangınlar öncesi tespit edilen 35 Kovid-19 vakası nedeniyle karantinaya alınmıştı.

Yangının, salgına karşı uygulanan izolasyon tedbirleri sonrası sığınmacıların yol açtığı karmaşanın ardından çıktığı açıklanmıştı.

OHAL ilan edilmişti

Kampın alev alması sonucu ortaya çıkan karmaşa nedeniyle adada 4 aylık olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, nisan ayında yaptığı açıklamada, kapasitesinin yaklaşık 4 katı sığınmacıyı barındıran Moria kampının Kovid-19 salgınına karşı hazırlıksız olduğuna dikkati çekerek Yunan hükümetini gerekli önlemleri almadığı için eleştirmişti.

Uluslararası insani yardım kuruluşları, kamptaki aşırı kalabalık ve insani olmayan şartlara dikkati çekerek sosyal mesafe ve temel hijyen şartlarını sağlamanın mümkün olmadığı uyarısında bulunmuştu.