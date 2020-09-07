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07.09.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

Mutfağında sanki ‘para’ pişiriyor

Dünyaca ünlü İngiliz baş aşçı Gordon Ramsay, beş yıl içinde dünya çapında 200 yeni restoran açmayı planladığını açıkladı.

Mutfağında sanki ‘para’ pişiriyor

Birçok ülkede 35 restoranı bulunan Ramsay’in geçen yıl 15.1 milyon sterlin kazandığı belirtildi. Sadece İngiltere’de 2 bin kişiye iş istihdamı sağlayacağını belirten Ramsay, “Büyük hayallerimiz, büyük planlarımız ve küresel bir stratejimiz var. Öyle ki bu planlar nefesimi kesiyor. Koronavirüs pandemisinin etkisini gözden geçirmek zorunda kaldık. Ancak sektörümüze yatırım yapmanın, tedarikçileri desteklemenin ve istihdam yaratmanın her zamankinden daha önemli olduğunu bildiğimiz için yatırıma devam ediyoruz” dedi.

Dünyanın en zengin şeflerinden olan Michelin yıldızlı Ramsay’in toplam servetinin 200 milyon sterlin (1.9 milyar lira) olduğu biliniyor.

Diyarbakır'da belediyeye ait servis aracı kundaklandıDiyarbakır'da Bağlar Belediyesine ait servis aracı park halindeyken kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı. Can kaybının olmadığı olayda araç kullanılamaz hale geldi.
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