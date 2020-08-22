Navalni Berlin’de!

Zehirlendiği iddia edilen 44 yaşındaki Rus muhalif lider Aleksey Navalni, dün sabah tedavi amacıyla Almanya’nın başkenti Berlin’e götürüldü. Navalni’nin Basın Sözcüsü Kira Yarmış sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Navalni’nin eşi ile Almanya’dan, Rusya’nın Omsk şehrine gelen özel ambulans uçak ile Berlin’e gönderildiğini aktardı. Uçağın Berlin’e ulaştığını bildiren Yarmış, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Herkese destekleri için çok teşekkürler. Aleksey’in yaşamı ve sağlığı için verdiğimiz mücadele yeni başladı” yazdı. Navalni daha sonra Berlin’in dünyaca ünlü Charite Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Polisin kliniğin girişini kordon altına aldığı ve gazetecilerin girmesine izin vermediği belirtildi.

Hayatı zorluklarla dolu

Alman doktorlar öncelikle Navalni’nin zehirlenip zehirlenmediğini inceleyecek. Muhalif liderin uçak masrafını “Cinema for Peace” (Barış için Sinema) adlı Almanya merkezli bir vakıf karşıladı. Bir Alman gazetesine konuşan vakfın kurucusu ve insan hakları aktivisti Yaka Bizili, uçuş boyunca ve inişte Navalni’nin durumunun stabil olduğunu söyledi. Bizili, bununla birlikte durumun endişelendirici olduğunu ifade etti. Vakıf, 2018’de zehirlenme belirtileri gösteren muhalif Rus müzik grubu Pussy Riot’ın sözcüsü Pyotr Verzilov’un tedavi masraflarını da üstlenmişti.

Rusya’da muhalefetin en önemli ismi olarak gösterilen Aleksey Navalni daha önce birçok kez saldırıya uğramış, tutukanmış ve hapis yatmıştı. Navalni, 2019 yılında hapisteyken dermatit geçirmiş ve doktoru muhalif liderin zehirlenmiş olabileceğini söylemişti.

20 Ağustos’ta Rusya’nın Tomsk şehrinden Moskova’ya gitmek üzere uçağa binen Navalni, uçuş esnasında kötüleştiği için uçak Omsk şehrine iniş yapmıştı. “Toksik zehirlenme” şüphesiyle Omsk’taki hastaneye kaldırılan Navalni’nin çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. Navalni’nin bir tür metabolizma hastalığından muzdarip olduğunu belirten Rus doktorlar ise başta muhalif liderin durumunun başka bir yere nakledilmeye müsait olmadığını belirtmiş, ancak daha sonra fikir değiştirmiş ve izin vermişti.