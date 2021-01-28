MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Navalny'nin kardeşi, avukatı ve doktoru da gözaltına alındı!
ABONE OL
28.01.2021 - 12:11 | | AA

Navalny'nin kardeşi, avukatı ve doktoru da gözaltına alındı!

Rusya'da tutuklu muhalif Aleksey Navalny'nin kardeşi Oleg Navalny, avukatı Lubov Sobol ve şahsi doktoru Anastasiya Vasilyeva gözaltına alındı.

Navalny'nin kardeşi, avukatı ve doktoru da gözaltına alındı!

Rusya Adalet Bakanlığının "yabancı ajan" listesine aldığı Yolsuzlukla Mücadele Vakfı Müdürü Ivan Jdanov, Twitter'dan yaptığı açıklamada, polisin tutuklu Navalny'nin kardeşi Oleg Navalny, avukatı Sobol ve şahsi doktoru olan ve Doktorlar Birliği Sendika Yöneticisi Anastasiya Vasilyeva'yı 48 saatliğine gözaltına aldığını belirtti.

Rus polisi, Navalnıy'ın başkent Moskova'daki daireleri ve kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfının ofisinde "sıhhi ve epidemiyolojik kuralların ihlal edildiği" gerekçesiyle arama yapmıştı.

NAVALNY'NİN SERBEST KALMASI İÇİN GÖSTERİ YAPILMIŞTI

Rusya’da, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalny’nin serbest bırakılması için on binlerce kişinin katıldığı izinsiz gösteri, 23 Ocak'ta düzenlenmişti.

Ülke genelinde yapılan gösterilerde, 3 binden fazla kişinin gözaltına alındığı ifade edilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Navalny'ye destek amacıyla yapılan gösterilerin "yasa dışı ve kabul edilemez" olduğunu savunmuştu.

Navalny da 31 Ocak'ta gösterilerin yeniden yapılacağını duyurmuştu.

    Sakarya'da silahlı dehşet! Üstlerine kurşun yağdırdıGelen son dakika haberine göre; Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde özel bir hastanenin önünde kimliği belirsiz bir kişi, yanında taşıdığı silahla 3 kişiye ateş ederek kaçtı. Yaralanın 3 kişiden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    MGK toplantısı ne zaman? 2021 yılının ilk MGK toplantısında hangi konular ele alınacak?

    MGK toplantısı ne zaman? 2021 yılının ilk MGK toplantısında hangi konular ele alınacak?

    On binlerce kişiye güzel haber! 55 yaş düzenlemesi Meclis'e sunuldu...

    On binlerce kişiye güzel haber! 55 yaş düzenlemesi Meclis'e sunuldu...

    Üretici de tüketici de şikayetçi

    Üretici de tüketici de şikayetçi

    Elif’e çarpan sürücü yakalandı! Otomobilin camında saç telleri bulundu

    Elif’e çarpan sürücü yakalandı! Otomobilin camında saç telleri bulundu

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet