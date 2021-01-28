Navalny'nin kardeşi, avukatı ve doktoru da gözaltına alındı!

Rusya Adalet Bakanlığının "yabancı ajan" listesine aldığı Yolsuzlukla Mücadele Vakfı Müdürü Ivan Jdanov, Twitter'dan yaptığı açıklamada, polisin tutuklu Navalny'nin kardeşi Oleg Navalny, avukatı Sobol ve şahsi doktoru olan ve Doktorlar Birliği Sendika Yöneticisi Anastasiya Vasilyeva'yı 48 saatliğine gözaltına aldığını belirtti.

Rus polisi, Navalnıy'ın başkent Moskova'daki daireleri ve kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfının ofisinde "sıhhi ve epidemiyolojik kuralların ihlal edildiği" gerekçesiyle arama yapmıştı.

NAVALNY'NİN SERBEST KALMASI İÇİN GÖSTERİ YAPILMIŞTI



Rusya’da, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalny’nin serbest bırakılması için on binlerce kişinin katıldığı izinsiz gösteri, 23 Ocak'ta düzenlenmişti.

Ülke genelinde yapılan gösterilerde, 3 binden fazla kişinin gözaltına alındığı ifade edilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Navalny'ye destek amacıyla yapılan gösterilerin "yasa dışı ve kabul edilemez" olduğunu savunmuştu.

Navalny da 31 Ocak'ta gösterilerin yeniden yapılacağını duyurmuştu.