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20.04.2020 - 20:09 | | AA

New York'taki yaşlı bakımevi, covid-19 bağlantılı 55 ölümle eyalette ilk sıraya yerleşti

New York'taki Cobble Hill Sağlık Merkezinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bağlantılı 55 ölümle eyalette en fazla can kaybının yaşandığı yaşlı bakımevi olduğu bildirildi.

New York'taki yaşlı bakımevi, covid-19 bağlantılı 55 ölümle eyalette ilk sıraya yerleşti

 

Associated Press (AP) ajansında yer alan haberde, Brooklyn’in en lüks muhitinde bulunan 360 yataklı bakımevinde kalanların mart ortasından itibaren salgına yakalanmaya başladığı kaydedildi.

Eyalet kayıtlarına göre yüzde 98 doluluk oranına sahip, normal zamanlarda büyük talebin olduğu bakımevinde Kovid-19'dan dolayı şimdiye kadar 55 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Bakımevinin 100'den fazla çalışanı bulunduğu ancak üçte ikisinin hasta olduğu için işe gidemediği, ayrıca koruyucu sağlık ekipmanı sıkıntısından dolayı çalışanların iş yerinde çöp poşeti giymek zorunda kaldıkları bilgisi paylaşıldı.

Bazı ailelerin, salgında ölümlerin artması neticesinde bakımevinde kalan yakınlarını geri aldığı ifade edildi.

AP'nin kayıtlarına göre ülke genelindeki bakımevlerinde şu ana kadar 8 bin 3 kişinin hayatını kaybettiği, bunların üçte ikisinin New York’ta bulunduğu kaydedildi.

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