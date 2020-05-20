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20.05.2020 - 17:20 |

Nissan CEO’su Ghosn’un kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

Otomotiv şirketi Nissan’ın CEO’su Carlos Ghosn, yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle Japonya’dan Lübnan’a kaçmıştı. Kaçışına yardım ettiği iddia edilen 2 kişinin ABD’de gözaltına alındığı duyuruldu.

Nissan CEO’su Ghosn’un kaçmasına yardım ettiği iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

Dev otomotiv şirketi Nissan’ın CEO’su Carlos Ghosn, yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle geçtiğimiz yıl Japonya’dan memleketi Lübnan’a kaçmıştı. Ghosn’un kaçışına yardım ettikleri iddiasıyla Peter Taylor adlı bir kişi ve eski özel kuvvetler askeri Michael Taylor ABD’de gözaltına alındı. Gözaltına alınan Peter Talyor ve Michael Taylor’ın Massachussetts eyaletinde yargıç karşısına çıkmaları bekleniyor.

NELER OLMUŞTU?

Brezilya doğumlu Fransız-Lübnanlı Nissan CEO’su Carlos Ghosn, 2018 yılında Japonya’nın başkenti Tokyo’da finansal suiistimal ve gelirlerini doğru bildirmeme nedeniyle yolsuzlukla suçlanarak gözaltına alınmıştı. Ghosn, 7.8 milyar yen kazandığını iddia etmiş ancak savcılar, Ghosn’un 17 milyar yen kazandığını öne sürmüştü. 2019 yılının Nisan ayında ise Ghosn, Lübnan’a kaçtığını duyurmuştu.

 

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