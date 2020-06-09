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09.06.2020 - 14:43 | | İHA

Özbekistan'da 500 MW'lık rüzgar enerji santralı kurulacak

Özbekistan Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanlığı ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Mubadala Yatırım Şirketi'ne (Mubadala Investment Company) bağlı Masdar Yenilenebilir Enerji Şirketi (Masdar Clean Energy Company) arasında ülkenin Nevai vilayetinde 500 MW'lık rüzgar enerji santralı kurulmasını içeren anlaşma imzalandı.

Özbekistan'da 500 MW'lık rüzgar enerji santralı kurulacak

Anlaşmanın imza töreni 8 Haziran'da video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi. 600 milyon dolarlık yatırım yapılmasını öngören anlaşmaya göre, RES'in projelendirilmesi, finansmanı, kurulumu ve işletmesi Masdar şirketi tarafından yapılacak. 500 MW güce sahip olacak santral inşaatının 2020 sonuna kadar başlanması ve 2022'de devreye alınması planlanıyor.

Masdar Şirketi, Ekim 2019'da Özbekistan'ın kamu-özel sektör ortaklıkları (PPP) aracılığıyla alternatif enerji sektörü yatırım ihalesini de kazanmıştı ve Ocak 2020'de yine Nevai vilayetinde 100 MW güce sahip bir fotovoltaik enerji santralinin yapımı konusunda iki taraf arasında anlaşma imzalanmıştı.

 

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